De FIA laste onderzoeken in naar twee verschillende incidenten na de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco. Franco Colapinto had ingehaald onder rode vlaggen in VT3, maar onverwachts kwam er ook nog een onderzoek naar Carlos Sainz voor een incident in VT2 van vrijdag. De stewards zijn nu met een uitspraak gekomen.

Het is tot dusver een tumultueus weekend geweest op de straten van Monte Carlo. Lokale held Charles Leclerc was het snelst tijdens alle drie vrije trainingen. Max Verstappen lijkt er ook goed bij te zitten, al is hij geen fan van de nieuwe C6-softs. De Red Bull is zelfs sneller op de mediums. Lance Stroll veroorzaakte een crash met Leclerc in VT1, wat een gridstraf van één positie opleverde, en ook Isack Hadjar, Lewis Hamilton en Oscar Piastri hebben hun auto's in de muur gehangen. De nodige rode vlaggen hebben weer voor een straf gezorgd. Ollie Bearman kreeg een gridpenalty van 10 plaatsen voor het inhalen van Sainz, terwijl VT2 al stillag.

Geen straf voor Colapinto of Sainz

Er werd verwacht dat Colapinto dezelfde straf zou krijgen, maar de FIA heeft besloten om geen verdere actie te ondernemen, ondanks dat duidelijk te zien was dat hij Stroll had ingehaald onder rode vlaggen in VT3. De stewards verklaren dat Colapinto blauwe in plaats van rode vlaggen kreeg, toen de sessie werd stilgelegd. Ze vinden dat de Alpine-coureur er alles aan had gedaan om vervolgens zo snel mogelijk stapvoets te rijden, toen de rode vlaggen voor hem wél in zicht waren.

Sainz moest zich 21 uur na VT2 bij de stewards melden voor een mogelijke overtreding tijdens rode vlaggen, maar ook hij blijft onbestraft. De Williams-coureur was met een snelle ronde bezig, terwijl Colapinto voor zijn neus erg langzaam reed, toen de sessie werd stilgelegd voor een crash van Isack Hadjar. Door het grote snelheidsverschil haalde Sainz bijna de Argentijn in, maar ook hij deed er alles aan om zo snel mogelijk af te remmen, toen hij de rode vlaggen zag.

