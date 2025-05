In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat achter vertrek van voormalig Alpine-teambaas Oliver Oakes nog een rauw randje zit. Ook onthulde Max Verstappen waarom hij samen met vriendin Kelly Piquet voor de naam Lily heeft gekozen voor hun nieuwe dochter en het lot van Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt toch niet aan de updates in Imola te zijn verbonden. Dit is de GPFans Recap van donderdag 8 mei.

Voormalig trainer van Verstappen duikt op bij Colapinto

Volgende week maakt Franco Colapinto zijn debuut voor Alpine. De Argentijn werd door het team naar voren geschoven als vervanger van Jack Doohan, die zes raceweekenden de tijd had gekregen om de leiding van de Franse renstal te overtuigen. Colapinto is deze week te zien in Zandvoort vanwege diverse testsessies. Aan zijn zijde is de voormalige trainer van Max Verstappen opgedoken. Alles lezen over de nieuwe trainer van Colapinto, die in het verleden met Verstappen werkte? Klik hier!

'Arrestatie broer van Oliver Oakes leidde tot vertrek bij Alpine'

Deze week nam Oliver Oakes plotseling afscheid als teambaas van Alpine. The Telegraph onthult dat Oakes dit slechts enkele dagen deed nadat zijn broer William werd gearresteerd. William Oakes was, net als Oliver, directeur van Hitech Grand Prix. Alles lezen over het vertrek van Oakes en waarom zijn broer een belangrijke rol speelt? Klik hier!

Verstappen tilde vriendschap met Alonso naar hoger niveau met deze geweldige actie in Miami

Het is geen geheim dat Max Verstappen zo nu en dan een 'bondje' sluit met een van zijn collega's, zoals Alexander Albon of Nico Hülkenberg, om hen te helpen tijdens een kwalificatie. Of zij helpen Verstappen juist. Dat was tijdens de F1 Grand Prix van Miami niet anders. Lezen hoe Verstappen uiteindelijk Fernando Alonso heeft geholpen? Klik hier!

'Toekomst Red Bull-teambaas Horner niet verbonden aan updates in Imola'

Hoewel het Italiaanse Autosprint eerder deze week meldde dat de positie van Christian Horner mogelijk ter discussie zou staan als het updatepakket in Imola niet tot vooruitgang leidt, melden bronnen aan PlanetF1 dat dit gerucht naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Lezen hoe het zit met de toekomst van Horner bij Red Bull? Klik hier!

Verstappen onthult nationaliteit Lily en hoe hij en Piquet op babynaam zijn gekomen

Vlak voor de F1 Grand Prix van Miami werd Lily geboren, het kindje van Max Verstappen en diens partner Kelly Piquet. De coureur van Red Bull Racing heeft onder andere laten weten welke nationaliteit Lily krijgt en hoe ze op haar naam zijn gekomen. Hij vond de geboorte mooi en bijzonder om mee te maken. Alles lezen over de dochter van Piquet en Verstappen? Klik hier!

