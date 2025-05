Volgende week maakt Franco Colapinto zijn debuut voor Alpine. De Argentijn werd door het team naar voren geschoven als vervanger van Jack Doohan, die zes raceweekenden de tijd had gekregen om de leiding van de Franse renstal te overtuigen. Colapinto is deze week te zien in Zandvoort vanwege diverse testsessies. Aan zijn zijde is de voormalige trainer van Max Verstappen opgedoken: Bradley Scanes.

Dat Colapinto uiteindelijk het stoeltje van Doohan zou overnemen, werd halverwege de winterstop al duidelijk. De 21-jarige Argentijn debuteerde vorig jaar in Monza namens Williams, waar hij het zitje van Logan Sargeant tijdelijk overnam. In negen raceweekenden wist hij tweemaal in de punten te finishen en kende hij drie uitvalbeurten. Toch viel zijn rauwe snelheid op: Alexander Albon kreeg ineens een teamgenoot die aan hem gewaagd was. Uiteindelijk nam Alpine de jongeling over van Williams en momenteel wordt hij klaargestoomd voor een vast zitje in 2025.

Artikel gaat verder onder video

Voormalig trainer van Verstappen duikt op bij Colapinto

Alpine lijkt niets aan het toeval over te willen laten. De renstal heeft Scanes toegevoegd aan het team rondom de Argentijn. De Brit was tussen 2020 en 2023 de personal trainer van Verstappen en vierde met hem drie wereldtitels. Eind 2023 besloot Scanes de samenwerking stop te zetten om zich te richten op zijn gezin en om zijn eigen bedrijf nieuw leven in te blazen. Dat lijkt echter van korte duur te zijn geweest, want inmiddels is hij terug, maar dan aan de zijde van Colapinto.

Alpine contrató al fisioterapeuta Bradley Scanes para Franco Colapinto.



Anteriormente trabajó con Max Verstappen. #F1 pic.twitter.com/y7wYpotHWZ — f1history🏁 (@f1history__) May 8, 2025

Gerelateerd