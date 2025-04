In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet FIA-president Mohammed Ben Sulayem van zich horen over het beleid rondom vloeken binnen de autosport. Zakenman Michel Perridon legt uit waarom hij Jos Verstappen wel wilde sponsoren, maar zoon Max niet en Christian Horner legt uit dat Verstappen de uitdaging met de Red Bull Ford-power unit omarmt. Dit is de GPFans Recap van maandag 28 april.

Incident Verstappen en Piastri voer voor discussie: 'Ultieme belediging voor coureur'

In het Race Café van Ziggo Sport hebben Jan Lammers, Renger van der Zande en Rick Winkelman hun licht laten schijnen op het veelbesproken incident tussen Max Verstappen en Oscar Piastri in Djedda. Het voorval, dat Verstappen een tijdstraf van vijf seconden opleverde, heeft de discussie over de regels van de FIA weer op scherp gezet. De heren hebben zo hun mening over de huidige regels. Lezen wat de heren van het Race Café erover te zeggen hebben? Klik hier!

Kelly Piquet telt af naar bevalling en deelt kiekjes: "Een luie zondag met mijn bestie"

Voor Max Verstappen duurt het niet lang meer voordat hij zijn eigen kind kan verwelkomen. Vriendin Kelly Piquet genoot afgelopen zondag van een lui weekend en toont op Instagram haar zwangere buik. Alles lezen over de vriendin van Max Verstappen? Klik hier!

FIA-president hint op versoepeling van straffen voor vloeken

FIA-president Mohammed Ben Sulayem lijkt op sociale media toch weer wat terug te krabbelen over de stevige straffen die staan op schelden binnen de autosport. De voorzitter laat op Instagram weten dat mensen de regels maken, maar dat diezelfde mensen de regels ook kunnen verbeteren. De verklaring van de voorzitter van de FIA lezen? Klik hier!

Horner eerlijk over Red Bull Ford-power unit: 'Gaat interessant worden'

Hoewel er een aantal vraagtekens zijn over de Red Bull Ford-power unit, benadrukt Red Bull-teambaas Christian Horner in gesprek met Formule1.nl dat Max Verstappen in het project gelooft. De afgelopen maanden is de toekomst van de Nederlander veelvuldig besproken, hoewel hij nog altijd een contract tot en met 2028 op zak heeft bij Red Bull. De uitleg van Christian Horner lezen? Klik hier!

Geldschieter van Jos Verstappen wilde Max niet sponsoren: "Klein foutje"

Zakenman Michel Perridon onthult in de Dutch Dragons Podcast dat hij toch wel een foutje heeft gemaakt toen hij weigerde Max Verstappen te sponsoren. De Rotterdammer is de oprichter van Trust en stond vader Jos wel bij in zijn Formule 1-avontuur. Lezen waarom Perridon destijds de sponsoring van Max liet schieten? Klik hier!

