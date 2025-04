FIA-president Mohammed Ben Sulayem lijkt op sociale media toch weer wat terug te krabbelen over de stevige straffen die staan op schelden binnen de autosport. De voorzitter laat op Instagram weten dat mensen de regels maken, maar dat diezelfde mensen de regels ook kunnen verbeteren.

Eind januari kwam de FIA met een verscherpt reglement rondom het in diskrediet brengen van het autosportorgaan. De Formule 1 kan daarin rekenen op de meest forse straffen en geldboetes, met als uiterste maatregel een schorsing van een race. Afgelopen weekend in Djedda zaten veel fans te wachten op de reactie van Max Verstappen, nadat hij een straf van vijf seconden kreeg voor het incident met Oscar Piastri. De Nederlander gaf tijdens de persconferentie aan dat hij simpelweg niet in de problemen wil komen door iets eruit te floepen dat tegen hem kan worden gebruikt.

Aanpassingen

De president van de autosportbond lijkt die woorden ook te hebben gehoord. Zo komt hij namelijk met een statement: "Naar aanleiding van constructieve feedback van coureurs uit onze zeven FIA-wereldkampioenschappen overweeg ik verbeteringen aan Bijlage B door te voeren. Als voormalig rallycoureur begrijp ik de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd beter dan de meesten. Bijlage B is een belangrijk onderdeel van de Internationale Sportcode en speelt een centrale rol in het toegankelijk houden van de sport voor onze hele sportfamilie. Regels worden door mensen gemaakt en kunnen ook door mensen worden verbeterd. Dit principe van voortdurende verbetering is iets waar ik altijd in heb geloofd en vormt de kern van alles wat we bij de FIA doen," zo laat hij ruimte voor een mogelijke verandering.

Rallycoureur Adrien Fourmaux was overigens de eerste coureur die op de bon ging: hij vloekte tijdens een interview en kreeg daarvoor een boete van maar liefst 10.000 euro.

