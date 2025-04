Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft onthuld hoe hij terugkijkt op het kampioenschapsgevecht in 2021 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, een gevecht dat uiteindelijk werd beslist in het voordeel van de Nederlander.

In een interview met Formule1.nl gaat Horner in op de eerste titel van Verstappen in 2021 namens Red Bull Racing. “Nadat hij als tiener bij ons was gekomen zagen we hoe Max groeide. We zagen zijn ontwikkeling en zijn uitzonderlijke talent. Dus moesten we hem gewoon het gereedschap geven om dat talent te benutten, bijvoorbeeld door een competitieve motor in de auto. Dat eerste kampioenschap in 2021 was vervolgens een van de meest iconische seizoenen in de Formule 1, helemaal tot aan die laatste race."

Horner zag gevecht tussen zwaargewichten Hamilton en Verstappen

Horner vervolgt: "En het was als een zwaargewichtgevecht van de eerste ronde in Bahrein tot 21 races later in Abu Dhabi. Het was absoluut het hoogtepunt uit onze teamhistorie. Daarop volgde een dominante titelzege in 2022 en daarna een ongelooflijk seizoen in 2023. Het zorgde ervoor dat Max een plek veroverde tussen de grootste namen van de sport en die plek elk jaar verstevigde. Ik denk ook hij dat ruimschoots verdient.”

