Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, roept op tot meer controverses rondom de technische regels van de sport. In gesprek met Autosport.com blikt hij terug op de tijd waarin deze controverses de Formule 1 nét even wat extra pit gaven.

De Italiaan verwijst naar de Grand Prix van Maleisië in 1999 als een voorbeeld van hoe technische geschillen de sport spannender maakten. Het incident in Maleisië, waar de bargeboards van Ferrari in eerste instantie illegaal werden bevonden, resulteerde in een dubbele diskwalificatie die later door de FIA werd teruggedraaid. Het zorgde ervoor dat de strijd om het wereldkampioenschap tussen Eddie Irvine en Mika Häkkinen tot het laatste moment van het seizoen spannend bleef. Ook andere technische innovaties, zoals de dubbele diffuser en de F-ducts, die uiteindelijk verboden werden omdat ze te veel voordeel gaven, worden door Domenicali aangehaald.

Artikel gaat verder onder video

Domenicali over 'controversie' in F1

Domenicali benadrukt dat dit soort situaties de sport een scherp randje geven, iets wat hij nu mist. “Vroeger hield ik me bijna elke zondag bezig met debatten over technische en sportieve regels. Jaren geleden waren er veel bredere grijze gebieden dan nu, maar de mensen in de Formule 1 weten nog steeds hoe ze alles tot het uiterste moeten drijven. Persoonlijk vind ik de huidige controverses relatief klein. Eigenlijk zou het leuk zijn om daar weer wat meer van te hebben. De controverses zijn het ‘pittige’ van de sport.”

Domenicali roept op tot heroverwegen van technologie in F1

Domenicali vervolgt: "Focussen op duurzame brandstoffen is zeker de juiste keuze. Maar, en dit klinkt misschien provocerend, teams enorme bedragen laten investeren in het ontwerpen van hun eigen versnellingsbakken heeft geen zin meer. Fans zien het niet langer als een opwindend ontwikkelingsgebied. We moeten gebieden identificeren waar overlap is tussen technologie en entertainment. Veel dingen die ooit baanbrekend leken, rechtvaardigen geen grote investeringen meer. We moeten durven accepteren dat het landschap geëvolueerd is”, zo sluit hij af.