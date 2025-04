De F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië werd gewonnen door Oscar Piastri, die Max Verstappen nipt versloeg en verder Charles Leclerc op P3 zag eindigen. De cooldown room na afloop was voer voor gesprek, met als voornaamste reden dat er eigenlijk geen gesprek was.

Verstappen begon vanaf P1 aan de vijfde Grand Prix van 2025 en had Piastri naast zich. Door een mindere start had hij Piastri zo goed als naast hem zitten toen ze richting de eerste bocht gingen. Piastri ging vervolgens diep in die eerste bocht, maar volgens de FIA 'was het zijn bocht'. Omdat Verstappen buiten de baan ging en zijn positie behield, iets waarvan Christian Horner en Helmut Marko onder meer vonden dat de Nederlander door Piastri geen andere optie had, kreeg de Nederlander van de FIA vijf seconden straf. Normaal staat er tien seconden op (zie straf Liam Lawson in deze race voor hetzelfde vergrijp), maar omdat het de eerste bocht was kreeg Verstappen vijf seconden. Daarna reed Verstappen sterke stints op de mediums en hards om P2 te veroveren, waarbij tijdens de pitstopfase wellicht een rondje te lang door werd gereden door Verstappen nadat Piastri naar binnen was gegaan.

Cooldown room

Tijdens de cooldown room na de race is Verstappen eigenlijk constant doodstil, zoals hij dat eigenlijk ook tijdens het interview na de race was. De Nederlander kon inschatten dat er vragen kwamen over de penalty en besloot zijn mond te houden. Tijdens de cooldown room bleef Verstappen ook kortaf. De Nederlander zei alleen wat toen Leclerc hem iets vroeg, maar sprak niet met Piastri en reageerde eigenlijk ook niet op de beelden van de race die getoond werden. Hieronder viel de herhaling van de start. Het waren vooral Leclerc en Piastri die wat met elkaar aan het praten waren.

