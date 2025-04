In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Red Bull de MCL39 van McLaren goed heeft bekeken en een aantal trucjes zelf gaat uitbrengen met de nieuwe updates. Mercedes zou daarnaast problemen ervaren met de ontwikkeling van de 2026-power unit en Red Bull-teambaas Christian Horner wijst naar de windtunnel als grootste oorzaak van de problemen van Red Bull Racing. Dit is de GPFans Recap van woensdag 16 april.

Familie Stewart verrast door verkrijgen handtekening Michael Schumacher

Afgelopen weekend in Bahrein toonde Formule 1-legende Jackie Stewart een iconische helm met daarop de handtekeningen van diverse wereldkampioenen. Ook die van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher was aanwezig, en de familie erkent dat ze toch redelijk verrast waren dat 'Der Michael' de helm had voorzien van een krabbel. Alles lezen over de handtekening die Schumacher heeft gezet? Klik hier!

Norris wijst naar RB21: "De auto is echt verdomd goed"

Hoewel Max Verstappen in 2025 heeft laten zien dat de RB21 geen gemakkelijke wagen is, stelt Lando Norris juist dat de auto "verdomd goed" is. De MCL39 is volgens hem de beste auto op de grid, maar de RB21 zit daar niet ver achter, zo citeert PlanetF1 de McLaren-coureur. De hele verklaring van Norris over de RB21 lezen? Klik hier!

'Mercedes kampt met dezelfde problemen als Red Bull bij ontwikkeling 2026-power unit'

Hoewel veel insiders vermoeden dat Mercedes vanaf volgend jaar de dienst gaat uitmaken vanwege de nieuwe power units, meldt The Objective dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat met de ontwikkeling van de 2026-krachtbron van het Duitse team. Lezen waar Mercedes tegen aanloopt met de 2026-power unit? Klik hier!

Horner baalt van oude windtunnel: "Net alsof je de tijd op twee verschillende horloges afleest"

Red Bull-teambaas Christian Horner wijst naar de verouderde windtunnel van het team als de belangrijkste oorzaak van de huidige problemen met de RB21. Het team is bezig met de bouw van een gloednieuw exemplaar, maar dat is op z'n vroegst pas in 2027 operationeel. Lezen hoe Red Bull die tijd gaat overbruggen? Klik hier!

'Red Bull komt met upgrades in Imola en Spanje en kopieert 'foefje' McLaren'

Red Bull heeft aangekondigd in te spelen op de ontwikkelingen bij McLaren door met nieuwe updates te komen richting de aankomende races in Imola en Spanje, zo weet Autoracer te melden. Het team hoopt zo de stap richting de top van het veld te zetten. Lezen wat Red Bull Racing van plan is? Klik hier!

