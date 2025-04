Norris wijst naar RB21: "De auto is echt verdomd goed"

Hoewel Max Verstappen in 2025 heeft laten zien dat de RB21 geen gemakkelijke wagen is, stelt Lando Norris juist dat de auto "verdomd goed" is. De MCL39 is volgens hem de beste auto op de grid, maar de RB21 zit daar niet ver achter, zo citeert PlanetF1 de McLaren-coureur.

Na de race in Bahrein is voor Norris de opdracht duidelijk: hij hoeft zich momenteel niet op Verstappen te richten, maar op teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër stond na de race in China op het podium en behaalde in Bahrein zijn eerste Grand Slam. In het klassement is hij Norris inmiddels tot op drie punten genaderd.

Artikel gaat verder onder video

RB21 niet zo slecht, als het er nu uitziet

Bij het medium blikt Norris terug op de eerste races van het seizoen. Hij stelt dat Verstappen niet alleen de beste coureur is, maar ook beschikt over topmateriaal: "We hebben een heel goed weekend gehad in Melbourne, maar Max was nog steeds de beste. En dat komt niet alleen omdat hij onder die omstandigheden een ongelooflijke coureur is – hun auto is nog steeds behoorlijk goed. Je hebt beide nodig. En Red Bull heeft een behoorlijk goede auto én een heel, heel goede coureur. Ze zouden op geen enkele andere manier met ons kunnen concurreren als dat niet het geval was. Dus ik denk dat we Red Bull en Max nooit mogen onderschatten."

McLaren het team om te verslaan

Wel gelooft Norris dat de MCL39 momenteel het snelste pakket op de grid is: "Ik ben er 100 procent zeker van dat ik de beste auto op de grid heb. Ik ben erg blij dat ik dat kan zeggen, want het is alweer een tijdje geleden. Ik ben er trots op dat we als team zover zijn gekomen, en ik denk dat we er allemaal trots op mogen zijn dat we dat kunnen zeggen. De coureur kan ook het verschil maken. Ik zou niet kunnen winnen zonder de beste auto. Maar die auto moet binnen de één procent blijven – binnen dat kleine beetje waarin de coureur het verschil kan maken. Max had in Australië kunnen winnen, en dat komt niet doordat de auto bagger is en hij gewoon geweldig is – de auto is echt verdomd goed. En hij is ook nog eens heel goed."

Gerelateerd