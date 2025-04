De veelgeprezen tentoonstelling F1 Exhibition, waar diverse pronkstukken uit de geschiedenis van de Formule 1 tentoongesteld worden, opent deze week zijn deuren in Nederland. Vanaf donderdag is het veelgeprezen evenement geopend voor publiek in Amsterdam.

De eerste editie van de tentoonstelling werd in 2023 in het Spaanse Madrid gehouden. Over een oppervlakte van zo'n 3000 vierkante meter konden bezoekers zich laten meeslepen in de wereld van de Formule 1. Daarbij zijn iconische momenten uitgelicht. In één van de zes speciaal ontworpen kamers staan bijvoorbeeld de overblijfselen van de Haas van Romain Grosjean uit 2020. De Fransman ontsnapte tijdens de Grand Prix van Bahrein ternauwernood uit een zee van vuur, toen hij met zijn wagen in de vangrail was gecrasht.

Amsterdam op de lijst

Na een aantal succesvolle edities van het evenement, besloot de organisatie een nieuwe locatie bekend te maken en dat was goed nieuws voor alle Nederlanders. Het veelgeprezen evenement is namelijk neergestreken in Amsterdam. Vanaf 17 april 2025 is de F1 Exhibition te bekijken in De Kromhouthal en aldaar zullen er diverse mooie pronkstukken uit de rijke geschiedenis van de Formule 1 tentoongesteld worden. "Vanaf het moment dat we in maart 2023 met de F1 Exhibition begonnen, stond Amsterdam op onze lijst", vertelt Jonathan Linden, co-president het bedrijf achter de tentoonstelling tegenover Motorsport.com weten.

Het land van Verstappen

Hij vervolgt: "We moesten alleen nog uitzoeken waar en wanneer we dit precies konden organiseren, wat altijd de uitdaging is met een reizende tentoonstelling. Maar zoals je kunt zien, is het met de locatie helemaal goed gekomen. We keken er dus erg naar uit om hier te komen. We zijn natuurlijk in het land van Max Verstappen, dus dit is een fantastische markt voor ons." Zoals gezegd is de tentoonstelling dus vanaf donderdag geopend. Nederlandse Formule 1-fans kunnen voor 31,50 euro een kaartje op de kop tikken.

