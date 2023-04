Verstappen laat concurrentie achter zich tijdens VT3, Alonso en Alpine maken indruk

Lars Leeftink

Zaterdag 1 april 2023 04:31 - Laatste update: 05:57

In de nacht van vrijdag op zaterdag Nederlandse tijd heeft Max Verstappen de derde vrije training in Australië op zijn naam weten te schrijven. De Nederlander deed dit voor Fernando Alonso en Esteban Ocon en sluit zo de voorbereiding op de kwalificatie van later op de zaterdag goed af.

Op vrijdag waren het Max Verstappen en Fernando Alonso die VT1 en VT2 op P1 afsloten. De eerste vrije training was een rommelige, met veel momentjes en uitstapjes van coureurs, terwijl de tweede vrije training halverwege werd verstoord door regen. Daardoor was de derde vrije training voor iedereen nog belangrijker dan normaal al het geval is richting de kwalificatie. De derde vrije training werd in droge en bewolkte omstandigheden verreden, waardoor het weer tijdens de laatste voorbereidingssessie geen rol van betekenis zou spreken.

Artikel gaat verder onder video

Problemen bij Pérez

Lance Stroll en Fernando Alonso besloten namens Aston Martin het bal tijdens de derde vrije training op de medium band te openen, waarna de rest snel zou volgen. De coureurs kozen er vooral voor op de medium of soft band naar buiten te gaan voor hun longruns. In de beginfase van de sessie kon Sergio Pérez niet naar buiten vanwege problemen aan de ophanging aan de achterkant van zijn auto en stond lang zonder helm op toe te kijken in de garage. Na twintig rustige openingsminuten van de sessie zonder incidenten stond Carlos Sainz met een 1.18.127 bovenaan, voor Alonso en Charles Leclerc. Verstappen was op dat moment op P4 te vinden, maar stond met zijn RB19 op de medium band al wel qua tijd tussen tijden die op de soft band gereden waren.

Work going on in the Red Bull garage for Checo 🛠️#AusGP #F1 pic.twitter.com/3T5rzEibHv — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

De Vries zorgt voor korte rode vlag

De tweede fase van de sessie werd geopend met het feit dat Pérez voor het eerst de baan op besloot te gaan. Hij was de enige die op dat moment nog geen meters had gemaakt tijdens de sessie. Pérez kreeg tijdens zijn eerste paar rondjes meteen te maken met Nico Hülkenberg, die de Mexicaan afsneed tijdens zijn snelle ronde. Met nog een halfuur te gaan was daar de eerste rode vlag. Er bleken onderdelen van de 'engine cover' van de auto van Nyck de Vries bij bocht negen te liggen die opgeruimd moesten worden. Het zou de longruns van de teams, iets waar alle coureurs tot op dat moment alleen maar mee bezig waren geweest tijdens de sessie, plotseling onderbreken. De sessie kwam met nog 23 minuten te gaan weer op gang, met Sainz die met een 1.18.127 op P1 stond, voor Alonso, Pierre Gasly, Leclerc en Ocon. Verstappen stond met zijn tijd op de medium band op P6 (met allemaal tijden op de soft band om hem heen), terwijl Nyck De Vries op P15 stond. Vervolgens was het tijdens de laatste twintig minuten van de sessie tijd voor de kwalificatieruns.

🚩 RED FLAG 🚩



The session has been red-flagged due to debris is on track at Turn 9



Carlos Sainz leads the way in P1 #AusGP #F1 pic.twitter.com/TgXzGxRgk6 — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

Slotfase

Pérez begon aan deze kwalificatieruns zonder echt een goede en probleemloze ronde te hebben gereden tijdens de sessie. Er was dus veel werk aan de winkel voor de Mexicaan, mede door een paar remfouten en blokkerende banden. Ondertussen moest Lando Norris de sessie na een halfuur al afsluiten omdat hij problemen had. Vervolgens had Zhou Guanyu bij de eerste bocht een momentje waardoor er een korte gele vlag ontstond. Hij kon zijn weg echter vervolgen, waardoor er geen rode vlag nodig was. Met nog dertien minuten te gaan stond Sainz met zijn 1.18.127 nog steeds bovenaan, voor Lewis Hamilton, George Russell, Alonso en Zhou. De tijden zouden echter snel naar beneden gaan.

Zhou hits the barrier but luckily makes it away with little to no damage 😅



That was close!!! 🤯#AusGP #F1 pic.twitter.com/qTwHtGVZqg — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

Dit begon al dankzij de auto's van Alpine. Ocon en Gasly schoten snel richting de top vijf, maar werden al vrij snel overtroffen door Alonso en Verstappen. Verstappen ging naar P1 met een 1.17.565. De hele sessie hadden we de Nederlander niet bovenaan gezien, maar met nog tien minuten te gaan was de Nederlander daar op de soft band. Het bleek niet de sessie van Pérez, want de Mexicaan bleef maar problemen hebben met zijn RB19. Hij zou uiteindelijk op P5 terechtkomen, een halve seconde achter Verstappen. Met nog vijf minuten te gaan in de sessie begon het ook te druppelen. Veel meer dan dat werd het echter niet. Uiteindelijk sloot Verstappen de sessie af op P1 met een 1.17.565, voor Alonso, Ocon, Russell en Gasly. Een prima sessie dus voor Alpine. De Vries sloot de sessie af op P19.