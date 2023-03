Jeen Grievink

Vrijdag 31 maart 2023 21:07 - Laatste update: 21:15

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië wordt morgen afgewerkt in Melbourn en vanwege het tijdsverschil zal Formule 1-liefhebbend Nederland vroeg de wekker moeten zetten. Wil je ook de derde vrije training live kijken, dan mag je je al helemaal opmaken voor een kort nachtje.

Het raceweekend in Melbourne is er één dat bij veel fans en coureurs hoog op het favorietenlijstje staat. De snelle lay-out van het Albert Park Street Circuit geeft een goed beeld van hoe snel de auto's daadwerkelijk over het asfalt vliegen. Het circuit voor de Grand Prix van Australië is in totaal 5,278 kilometer lang en telt in totaal veertien bochten en maar liefst vier DRS-zones. Vanwege het forse tijdsverschil met Down Under, is het voor Nederlandse fans wel een uitdaging om al het spektakel live te kunnen aanschouwen. Vroeg uit de veren gaan is een must. Maar hoe laat moet je je wekker zetten om niets van de kwalificatie te missen?

Derde vrije training is nachtwerk voor Nederlandse F1-fan

Terwijl het overgrote deel van Nederland nog in een diepe slaap verkeert, gaat in Melbourne het racegeweld alweer van start. Midden in de nacht - om 03:30 uur Nederlandse tijd - zullen Verstappen en co. hun bolides nog één keer de baan opsturen voor wat laatste aanpassingen tijdens de derde en tevens laatste vrije training. Deze oefensessie duurt een uurtje en om 04:30 uur (Nederlandse tijd) zal de vlag voor het einde worden gezwaaid. Daarna hebben de coureurs een paar uurtjes de tijd om zich voor te bereiden op de allesbeslissende kwalificatie.

Zo laat moet je de wekker zetten voor de kwalificatie

Gelukkig vindt de kwalificatie op een iets schappelijker tijdstip plaats. Wanneer de duisternis langzaam plaatsmaakt voor licht, zal in Melbourne de eerste kwalificatiesessie van start gaan; namelijk om 07:00 uur Nederlandse tijd. Wil je nog even rustig een kopje koffie zetten, dan zal je dus vroeg in de ochtend je wekker moeten zetten. De kwalificatie kent vanzelfsprekend drie sessies en zal rond 08:00 uur Nederlandse tijd afgelopen zijn.