Ralf Schumacher heeft zijn twijfels over de toekomst van Jack Doohan bij Alpine uitgesproken. De voormalig Formule 1-coureur uit zijn zorgen over de jonge Australiër na zijn mindere prestaties en de druk die hij voelt na de zware klapper in Suzuka.

Het weekend in Japan begon moeizaam voor Doohan, die in Japan zijn auto overgenomen zag worden door testcoureur Ryo Hirakawa tijdens één van Alpines sessies in de voorbereiding op het weekend. In de tweede vrije training crashte de coureur spijkerhard door een inschattingsfout. Alpine legde uit dat Doohan bij de ingang van de eerste bocht zijn DRS-vleugel niet had gesloten, waardoor hij de controle verloor. Het zorgde voor een rode vlag en een onderbreking van meer dan twintig minuten. Doohan startte ondanks de gehavende wagen negentiende in de Japanse Grand Prix en wist uiteindelijk vier plekken goed te maken.

Schumacher twijfelt

Schumacher is echter van mening dat dit niet genoeg is om zijn plek te behouden. "Hij wordt aangespoord door zijn eigen team, maar ook door zijn rijstijl," vertelt de voormalige F1-coureur aan Sky Deutschland. "Hij maakt veel fouten en is niet snel genoeg." Jacques Villeneuve denkt dat de druk op Doohan te groot is. "Het probleem is dat hij al voor de eerste race dat hij dit seizoen wist dat hij het waarschijnlijk niet zou afmaken. Hij staat onder enorme druk, vooral door Flavio [Briatore, Alpine-adviseur], met Colapinto in de coulissen en de boodschap was duidelijk."

Doohan onder druk

De twijfels over Doohan worden gevoed door de ontwikkelingen binnen Alpine. Terwijl reservecoureur Franco Colapinto onlangs een privétest afwerkte in Monza – een test die gezien wordt als voorbereiding op een mogelijke vaste zit – gaan de geruchten dat Doohan slechts voor een paar races is aangesteld. "Er gebeurde dit weekend nog iets. Ryo Hirakawa, die tijdens de eerste sessie instapte, was gelijk bijna net zo snel als Pierre Gasly. Hij stapt erin en maakt dan die fout. Op dit moment is hij overweldigd door de situatie. Het team gaat met hem zitten en ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik ben er niet zeker van dat hij er de volgende race bij zit", besluit Schumacher.

