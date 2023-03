Ewan Gale & Jan Bolscher

Donderdag 30 maart 2023 13:10

De Formule 1 keert dit weekend terug naar Australië, waar de derde ronde van het seizoen wordt verreden op het Albert Park Street Circuit. Met Red Bull Racing als dominante factor zet de concurrentie alle zeilen bij om het grote gat te dichten. Het belooft een interessant weekend te worden in Down Under.

De Oostenrijkse formatie is uit de startblokken geschoten met achtereenvolgende ééntweetjes in Bahrein en Saoedi-Arabië. Max Verstappen gaat aan kop in het wereldkampioenschap, met teammaat Sergio Pérez slechts één punt daarachter. Het Albert Park Street Circuit is een semi-stratencircuit in Melbourne, de hoofdstad van Australië. De baan is in totaal 5,278 kilometer lang en telt in totaal veertien bochten. Voorafgaand aan de editie van 2022 is het asfalt behoorlijk op de schop gegaan in een poging het aantal inhaalacties omhoog te krikken, waardoor de baan nu maar liefst vier DRS-zones telt. Dit is wat je mag verwachten van het raceweekend in Down Under.

Nemen de spanningen binnen Red Bull Racing af?

Red Bull Racing is bij uitstek het te kloppen team op dit punt in het seizoen, maar de Grand Prix van Saoedi-Arabië liet zien dat ook bij de formatie uit Milton Keynes niet alles rozengeur en maneschijn is. Verstappen kampte tijdens de kwalificatie met problemen aan zijn aandrijfas waardoor hij als vijftiende aan de race moest beginnen. En ondanks dat hij zich op zondag een weg naar de tweede plaats wist te vechten, was hij tijdens de nasleep van de race kritisch richting zijn team.

Daarnaast leek er opnieuw wat onderliggende spanning naar boven te komen toen de Nederlander in de allerlaatste ronde van de race het extra punt voor de snelste raceronde wegsnoepte bij zijn Mexicaanse collega. Beide coureurs kregen in eerste instantie opdracht een specifieke rondetijd aan te houden, maar het werd al snel duidelijk dat de tweevoudig wereldkampioen, en daarna ook Pérez, niet voornemens was om die orders op te volgen. Red Bull Racing is opnieuw de grote favoriet voor de overwinning in Melbourne, maar de ogen zullen - terecht of onterecht - voornamelijk gericht zijn op de onderlinge relatie tussen de twee.

Aston Martin en Alonso mikken op magische nummer drie

Fernando Alonso heeft diverse keren op laten tekenen dat Aston Martin ondanks het succes in Bahrein en Saoedi-Arabië, met beide benen op de grond staat voorafgaand aan de reis naar Australië. Maar de realiteit is dat gezien zijn huidige vorm en de performance van de AMR23, een derde podiumplaats in evenzoveel races zeker tot de mogelijkheden lijkt te behoren.

Het team was in Djedda aanzienlijk sneller dan Ferrari en de Spanjaard zelf zorgde ervoor dat de coureurs van Mercedes niet dichter bij wisten te komen na de uitvalbeurt van Lance Stroll. Alonso gooide daarnaast afgelopen jaar hoge ogen tijdens de kwalificatie in Melbourne, totdat een hydraulisch probleem zijn kansen op een start vanaf de eerste rij in rook liet opgaan. De 41-jarige routinier zou zich dus zomaar opnieuw achter het Red Bull-duo kunnen scharen.

Goede resultaten Mercedes zullen nog even moeten wachten

De geluiden vanuit Mercedes wat betreft een updatepakket voor de W14 dat momenteel klaar wordt gemaakt in de fabriek in Brackley zijn positief, maar in Australië zal het waarschijnlijk weinig verschil maken. Het beste waar de Zilverpijlen op kunnen hopen lijkt dan ook weer een gevecht met klantenteam Aston Martin te zijn. George Russell lag in Saoedi-Arabië immers nooit ver achter Alonso.

Ander goed nieuws voor Mercedes is dat Ferrari, in ieder geval op dit moment, een stap terug heeft gezet wat betreft de snelheid over een hele race. Daarmee lijkt met in ieder geval één concurrent te zijn afgerekend. Wat de stand van zaken aankomend weekend precies zal zijn moet nog blijken, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat er bij Mercedes een polonaise gelopen zal worden.

McLaren laat van zich horen

Niet veel Formule 1-liefhebbers zullen voorspeld hebben dat McLaren na twee races op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap zou staan, maar de tegenvallende seizoenstart lijkt wellicht erger dan dat deze is vanwege een flinke dosis pech in Saoedi-Arabië. Er kunnen dan ook positieve punten gehaald worden uit de kwalificatiesnelheid van Oscar Piastri in Djedda, waarmee hij zich een weg naar Q3 wist te vechten. Daarnaast verrijdt de Australiër dit weekend voor het eerst zijn thuisrace, dus wellicht dat de massale steun vanaf de tribunes het moraal omhoog weet te krikken. Punten lijken in ieder geval tot de mogelijkheden te behoren voor de Britse formatie.

Een einde aan merkwaardige straffen bij de start

Twee opvallende incidenten bij de start leidden tot straffen voor Esteban Ocon in Bahrein en Alonso in Saoedi-Arabië. Beide coureurs stonden niet goed in hun grid box bij de start van de race, waardoor ze een tijdstraf van vijf seconden opgelegd kregen. In beide gevallen leidde dit later in de race tot verdere straffen en controverse na afloop. Om dit probleem aan te pakken zijn de grid boxes breder gemaakt, zodat het voor de coureurs makkelijk wordt om zich op de juiste manier op te stellen voor de vijf rode lichten. Vanuit de cockpit kunnen zij het asfalt rondom hun auto immers niet zien. Hopelijk is het probleem hiermee opgelost.