Vandaag bleek de F1 Grand Prix van China vooral na de race te zorgen voor veel spektakel met drie diskwalificaties na afloop van de race, lijken de zorgen bij Red Bull Racing rondom de RB21 en Liam Lawson zo groot dat er veranderingen op komst zijn, bleek Lewis Hamilton degene te zijn die voorstelde om Charles Leclerc erlangs te laten in Shanghai en won Oscar Piastri uiteindelijk dus de race in China voor Lando Norris en George Russell. Dit is de GPFans Recap van 23 maart.

McLaren pakt één-twee in Grand Prix China, Verstappen kan geen vuist maken

De Grand Prix van China is een prooi geworden voor het Formule 1-team van McLaren. Oscar Piastri kwam als winnaar over de streep, gevolgd door teamgenoot Lando Norris. De derde podiumplaats in Shanghai was er voor George Russell, die Max Verstappen wist voor te blijven. Lawson stelde voor de zoveelste keer teleur in de Red Bull en finishte als veertiende. Even later gebeurde er echter nog iets wat de uitslag van de race op zijn kop zou zetten. Het hele verslag lezen van de Grand Prix van China? Klik hier!

Stewards bevestigen diskwalificaties: Gasly, Hamilton en Leclerc uit resultaten China geschrapt

De uitslag van de F1 Grand Prix van China werd na de race namelijk nog volledig op de kop gezet. Niet één, niet twee, maar drie auto's werden uit de resultaten geschrapt. Pierre Gasly, Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden ieder met een illegale auto. De stewards bevestigden, zoals verwacht, de diskwalificatie van het onderzochte trio. Meer lezen over de diskwalificatie van Hamilton, Leclerc en Gasly na de Grand Prix van China? Klik hier!

Red Bull paste auto aan in parc fermé, Lawson moest GP China vanuit pitstraat beginnen

Het ging dit weekend van kwaad tot erger voor Liam Lawson. De coureur in het vervloekte tweede zitje van Red Bull Racing kreeg een gridstraf voor de F1 Grand Prix van China. Red Bull Racing had namelijk aan de RB21 gesleuteld in parc fermé en dus moest hij vanuit de pitstraan beginnen. Een veertiende plaats via een tweestopper was uiteindelijk het resultaat. Meer lezen over wat Red Bull precies had veranderd aan de auto van Red Bull voor de race? Klik hier!

'Red Bull overweegt om Lawson al voor Japan om te ruilen met Tsunoda'

Red Bull Racing overweegt om Liam Lawson nog vóór de Grand Prix van Japan over twee weken, om te ruilen met Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda. Dat meldt Autosport na afloop van de Grand Prix van China. Meer lezen over hoe de toekomst van Lawson eruit gaat zien en wat voor rol Tsunoda hierin speelt? Klik hier!

Vasseur onthult: 'Teamorders voor Hamilton waren z'n eigen idee'

Lewis Hamilton (40) won de sprintkwalificatie én de sprintrace in China, maar had tijdens de Grand Prix onvoldoende snelheid om voorin mee te doen. De zevenvoudig wereldkampioen besloot dan ook uit eigen beweging een stapje terug te doen en teamgenoot Charles Leclerc er voorbij te laten. Deze teamorders werden hem dus niet opgelegd, zo verklaarde Fred Vasseur na afloop. Meer lezen over wat voor beslissing Hamilton bij Ferrari heeft genomen tijdens de race in China volgens Vasseur? Klik hier!

