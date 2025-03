Het imposante superjacht Faith van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll, van maar liefst 80 meter lang, wordt momenteel overgebracht naar Rotterdam voor belangrijke proefvaarten op de Noordzee. Dit weet Schuttevaer te melden. Het transport wordt uitgevoerd door Koninklijke Van der Wees, die de boten Pieter van der Wees en Broedertrouw XIV inzet om het jacht naar haar volgende bestemming te brengen.

Het imposante superjacht, dat in 2021 werd opgeleverd als Project 714, heeft een lange reis achter de rug. Het casco werd gebouwd bij de Scheepswerf in Slob in Papendrecht en werd eind 2023 afgebouwd bij Feadship in Aalsmeer. Het ontwerp is afkomstig van De Voogt Naval Architects, terwijl de inrichting is gedaan door de Britse designstudio RWD. Met haar opvallende blauwe romp en gestroomlijnd silhouet is Faith een ware blikvanger.

Faith onderweg naar Rotterdam

De reis naar Rotterdam is een belangrijke tussenstop in de reis richting de voltooiing van het jacht, dat in handen is van Stroll. Hij kocht eerder al een superjacht van Feadship, die eveneens de naam Faith kreeg. Het transport van Faith was een hele klus en omvatte onder meer de passage van de Woubrugsebrug in Woubrugge, een spannend moment in het transport.

Proefvaarten op Noordzee

De aankomst van Faith in Rotterdam betekent dat haar avonturen op zee kunnen beginnen. De proefvaarten op de Noordzee zijn de laatste fase voordat het jacht officieel in gebruik kan worden genomen. Het transport van Faith is wederom een bewijs van de voortgang in de jachtbouw en de expertise van Van der Wees in het vervoeren van dergelijke enorme projecten. Stroll zelf zal dit weekend gespannen toekijken hoe Aston Martin het doet in China, maar zal ook hopen dat alles goed zal gaan met zijn nieuwe luxejacht.

