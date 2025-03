'Kelly Piquet stelt Verstappen voor zware keuze nu geboortedatum bekend is', FIA duidelijk over diskwalificatie | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het nieuws dat de FIA vanaf het aanstaande raceweekend in China nóg strenger zal gaan controleren op de zogeheten flexiwings, al lijken teams en coureurs niet direct te hoeven vrezen voor zware straffen bij het gebruik van de mini-DRS. Verder lijkt het erop dat de geboorte van het eerste kindje van Max Verstappen inmiddels om de hoek staat, heeft Horner zich uitgelaten over de achtervleugel van McLaren en heeft de vader van Lewis Hamilton gereageerd op de toch wat teleurstellende eerste race van zijn zoon in het rood. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'FIA deelt geen diskwalificatie uit bij overtreding mini-DRS en dit is waarom'

De FIA heeft na de F1 Grand Prix van Australië besloten om meteen in te grijpen op de zogeheten flexiwings en dus gaan er strengere controles komen vanaf het sprintweekend in China. De mini-DRS blijft echter ook nog een probleem, maar naar verluidt is er weinig motivatie voor de teams om daadwerkelijk iets aan de achtervleugel te veranderen door hoe de autosportbond met diskwalificaties om zal gaan. Volgens Auto Motor und Sport kan de FIA namelijk niet meer dan een tik op de vingers uitdelen, wanneer ze zien dat een team in overtreding is van deze regel. Meer lezen over de nieuwe richtlijnen van de FIA? Klik hier.

'Kelly Piquet stelt Verstappen voor loodzware keuze nu geboortedatum bekend is'

Max Verstappen en Kelly Piquet kondigden enige tijd geleden het heugelijke nieuws aan dat er een baby op komst is. Lange tijd was het onduidelijk wanneer de kleine geboren zou worden, maar inmiddels is bekend dat de bevalling nabij is. Piquet deelde op haar Stories een foto van een tas op de achterbank van de auto, met daarbij de tekst: 'Tijd om naar huis te gaan en dan kan het aftellen beginnen'. De tekst werd afgesloten met een emoji van een kuikentje dat uit een ei kruipt. Hiermee lijkt Piquet te hinten op een bevalling in de komende weken. Dit komt overeen met de woorden van Van der Garde, die als goede kennis van Verstappen beweerde dat de baby in april geboren gaat worden. Dit stelt Verstappen echter voor een moeilijke keuze. Meer daarover? Klik hier.

Horner stomverbaasd na zien truc McLaren: 'Grootste voordeel dat ik ooit heb gezien'

Het Formule 1-seizoen van 2025 kende afgelopen weekend haar aftrap tijdens de Grand Prix van Australië en daar kwam McLaren duidelijk als sterkste uit de bus. Hoewel de ware pace vanwege de wisselende weersomstandigheden in Melbourne lastig in te schatten zijn, ziet Red Bull-teambaas Christian Horner iets waar hij behoorlijk van geschrokken is. Ze krijgen de banden razendsnel op temperatuur, zonder dat dit later impact heeft op de levensduur van het rubber. "Het is het grootste voordeel dat ik bij een raceauto op dit specifieke gebied heb gezien", zo liet hij na afloop van de race op Albert Park weten aan de media, waaronder Soymotor. "Normaliter betaal je uiteindelijk de prijs in de degradatie als je de banden te vroeg opwarmt, maar bij McLaren is dat niet het geval." Meer lezen over de zorgen van Horner? Klik hier.

Norris plaatst Verstappen boven Alonso, Schumacher en Hamilton

Lando Norris heeft veel bewondering voor Max Verstappen. Dat blijkt als de McLaren-coureur in een interview met Daily Mail steeds moet kiezen tussen twee coureurs. Als Norris moet kiezen tussen Fernando Alonso en Max Verstappen, ontstaat er een lachje op zijn gezicht: "Dat is een moeilijke. Ik heb voor beide heren veel respect. Het zijn allebei prachtige mensen... Ik ga voor Max." De volgende is Verstappen of Michael Schumacher, waarna Norris zonder te twijfelen nog eens "Max" zegt. Maar dan komt de vraag, Max of Lewis Hamilton? Norris schiet in de lach en doet alsof hij wegloopt: "Zie je later", klinkt het. "Ik ken Max beter. Qua coureurs... Dat weet ik niet. Qua mensen en hoe goed ik met ze omga, kies ik voor Max." Meer lezen over de keuzes van Norris? Klik hier.

Vader Lewis Hamilton is blij dat eerste race bij Ferrari erop zit: "Veel geleerd"

Anthony Hamilton, de vader van Lewis Hamilton, heeft van zich laten horen na het toch enigszins teleurstellende debuut van de 40-jarige coureur in dienst van het Formule 1-team van Ferrari. "Aan het eind van de dag zijn we gewoon blij dat deze race erop zit en dat we de finish hebben gehaald", vertelt vader Anthony bij Sky Sports F1. "Dat was het belangrijkst. Met zo weinig ronden en tijd in de auto, wisten we dat het hoe dan ook lastig zou worden. Maar we zijn best tevreden. Het is een leerproces geweest. We hebben veel over de auto geleerd: wat we moeten doen, wat we moeten veranderen en welke weg we in moeten slaan. Dus dat was allemaal goed." Meer lezen over de gedachtes van Hamilton senior? Klik hier.

