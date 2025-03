Volgens Ho-Pin Tung kan de verscherpte maatregel rondom de achtervleugel nog logistieke problemen opleveren voor de teams. De FIA heeft op maandag aangekondigd dat ze het mini-DRS-systeem nog verder willen beperken, en dat al vanaf het komende raceweekend in China.

De teams reizen tijdens het Formule 1-seizoen de hele wereld over, en daar zit een logistieke planning achter. Onderdelen worden doorgaans van tevoren ingepland voor specifieke raceweekenden. De Formule 1 werkt momenteel een zogenaamde 'back-to-back'-weekend af, waarbij het spektakel vanuit Australië naar China reist.

Artikel gaat verder onder video

Ingreep FIA

De FIA heeft echter aangegeven dat het vanaf het komende raceweekend strenger naar de achtervleugel gaat kijken. De 'slot-gap' tussen het hoofdvlak van de achtervleugel en het beweegbare onderdeel van de vleugel mag niet groter zijn dan 0,5 mm onder een belasting van 750 Newton. Voorheen was dit nog 2 mm, en het is mogelijk dat enkele teams nieuwe onderdelen moeten maken om de vleugel door de nieuwe test te krijgen.

Problemen teams?

Op X filosofeert Tung over de nieuwe maatregel: "Dit is dus [een] forse wijziging. Ik betwijfel of teams zo vroeg in het seizoen extra vleugels bij zich hebben. Een vleugel valt pas binnen het budget als deze op de auto wordt gemonteerd, maar je hebt ook te maken met transportkosten, gelimiteerde productiecapaciteit vroeg in het seizoen en R&D-kosten. Zeker met fly-away races kan ik me niet voorstellen dat teams 'veilige' vleugels hebben meegenomen. Dit komt wellicht als een grote verrassing."

Gerelateerd