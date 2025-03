Het afwijkende tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van China

Het Formule 1-circus zal slechts één week na de Grand Prix van Australië neerstrijken in China voor de tweede ronde van het wereldkampioenschap van 2025. Nederlandse kijkers kunnen rekenen op een afwijkend tijdschema, want niet alleen krijgen we weer te maken met tijdzones, maar het is ook het eerste sprintweekend van het seizoen.

De koningsklasse van de autosport kwam in 2004 voor het eerst in China en de wedstrijd werd gewonnen door Rubens Barrichello in de Ferrari. In 2007 was het de gastheer van de een na laatste Grand Prix van het seizoen. Lewis Hamilton, die toen nog een rookie was, verspilde een kans om de wereldtitel veilig te stellen door te lang door te rijden op oude banden, waardoor hij aan het begin van de pits vast kwam te staan in de grindbak. Twee jaar later verdiende Red Bull Racing haar allereerste overwinning in de Formule 1 dankzij een puike race van Sebastian Vettel in de regen. Tussen 2020 en 2023 kon er niet in China gereden worden vanwege de pandemie.

Shanghai International Circuit

Alle edities van de Chinese Grand Prix zijn verreden op het Shanghai International Circuit. De baan van 5,451 kilometer is gebouwd in de vorm van het karakter 'shang' (上), uiteraard vanwege de naam Shanghai. Er staan 56 ronden op de planning voor de race van zondag, goed voor een totaal van 305,066 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Michael Schumacher die in 2004 een tijd van 1:32.238 klokte. China was vorig jaar ook een sprintweekend. Max Verstappen won toen niet alleen de verkorte race, maar ook de Grand Prix. Sergio Pérez zorgde voor een dubbelpodium voor Red Bull door als derde te finishen achter Lando Norris.

Tijdschema Grand Prix van China

Vrijdag 21 maart in Shanghai begint met de trainingen van de SRO GT Cup, een nieuw kampioenschap in China voor GT4-auto's, en van de F1 Academy. Daarna komen de Formule 1-coureurs in actie voor de eerste en enige vrije training. De sessie gaat om 4:30 uur Nederlandse tijd van start. Na de training van de Porsche Carrera Cup Asia en kwalificatie van de F1 Academy wordt de sprintkwalificatie van F1 gehouden om 8:30 uur Nederlandse tijd.

De grid is dan bepaald voor de verkorte race. De Sprint gaat op zaterdag 22 maart om 4:00 uur Nederlandse tijd van start na de kwalificaties van de SRO GT Cup en Porsche Carrera Cup Asia. Er wordt die dag ook gekwalificeerd voor de 'normale' Grand Prix. Dit gebeurt om 8:00 uur Nederlandse tijd na de eerste races van de SRO GT Cup en F1 Academy. De zaterdag wordt afgesloten met Race 1 van de Porsche Carrera Cup Asia.

Op zondag 23 maart zijn de supportklasses als eerste aan de beurt met de tweede races van de SRO GT Cup, F1 Academy en Porsche Carrera Cup Asia. De Grand Prix van China staat op de planning voor 8:00 uur Nederlandse tijd.

Vrijdag 21 maart

4:30 uur: Vrije training

8:30 uur: Sprintkwalificatie

Zaterdag 22 maart

4:00 uur: Sprint

8:00 uur: Kwalificatie

Zondag 23 maart

8:00 uur: Grand Prix van China

