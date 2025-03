Helmut Marko acht het wijs om Liam Lawson even af te laten koelen, na de mislukte kwalificatie voor de Grand Prix van Australië van de kersverse Red Bull Racing-coureur.

Liam Lawson debuteert dit seizoen als teammaat van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De 23-jarige Nieuw-Zeelander kreeg de voorkeur boven Yuki Tsunoda, nadat Sergio Pérez eind vorig jaar de laan werd uitgestuurd. Lawson wordt gezien als een snelle coureur met een vurig karakter, en misschien wel iemand die voor het eerst sinds lange tijd een uitdaging kan vormen voor Verstappen. Het raceweekend in Australië kent voor de Kiwi in ieder geval niet de gedroomde start.

Slechte kwalificatie Lawson

Lawson wist zich geen weg uit Q1 te vechten en bleef steken op de achttiende plaats. Hij zal zodoende zondag vanaf de voorlaatste startrij moeten vertrekken, in een poging zoveel mogelijk punten te scoren. De Red Bull Racing-coureur maakte meerdere foutjes tijdens zijn snelle ronden, en kwam zo niet tot een competitieve tijd. Na afloop was hij de eerste die dit zelf toegaf. Red Bull-topman Helmut Marko zegt erover bij de Duitse tak van Sky: "Hij wilde laten zien wat hij in huis heeft, en helaas is dat misgegaan. We moeten hem nu even af laten koelen."

Even afkoelen

Waar het stukken beter ging, was bij zusterteam Racing Bulls. Yuki Tsunoda wist vriend en vijand te verrassen door zich als vijfde te kwalificeren voor de race, terwijl teammaat Isack Hadjar, een rookie, een indrukwekkende elfde tijd uit het vuur wist te slepen. "Ze hebben allebei een geweldige prestatie geleverd", zegt de Oostenrijker daarover. Verstappen kwalificeerde zich als derde, achter Lando Norris (pole) en Oscar Piastri.

