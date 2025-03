Dit is de vriendin van Liam Lawson

Vanaf 2025 is Liam Lawson de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De 23-jarige Kiwi wordt niet alleen door Nieuw-Zeeland aangemoedigd, ook vriendin Hannah St. John staat aan de zijde van Lawson. Maar wie is deze blondine precies?

Sinds 2022 heeft Lawson een relatie met de Amerikaanse John. De 21-jarige is daarnaast populair op social media, met bijna 40.000 volgers op Instagram en bijna 114.000 volgers op Tiktok. Toch is Hannah niet alleen bezig met de sociale media, want in december 2024 studeerde ze af met een Bachelor of Science in Biomedische Wetenschappen.

Artikel gaat verder onder video

Vriendin Liam Lawson

Nu Lawson in de spotlight staat bij een topteam, geldt hetzelfde voor vriendin Hannah. Zo ging ze vorig jaar al diverse keren mee de Red Bull-coureur, naar de raceweekenden in Mexico en Abu Dhabi. Ook tijdens het raceweekend in Melbourne is de Amerikaanse gespot. Hannah is wel redelijk actief op social media, waar ze regelmatig foto's deelt van haar reisjes over de hele wereld, samen met Liam Lawson.

Gerelateerd