Voor Oliver Bearman is het raceweekend in Australië niet lekker begonnen. De jongeling klapte vrijdag in de muur, kwam tijdens de tweede vrije training door herstelwerkzaamheden niet in actie en schoof in de derde vrije training van de baan. Ook moest de Engelsman de kwalificatie vroegtijdig afbreken vanwege een kapotte versnellingsbak.

Met inmiddels drie races achter de rug is Bearman nog altijd een rookie in de Formule 1. De jongeling moest vorig jaar halsoverkop invallen voor Carlos Sainz bij Ferrari, toen de Spanjaard nog niet fit was om te rijden na zijn blindedarmontsteking. Bearman oogstte veel lof, want op het razendsnelle circuit in Djedda hield hij de Ferrari uit de muur. De verwachtingen waren daarom hooggespannen voor de negentienjarige coureur, maar in Australië verliep het allemaal nog niet van een leien dakje.

FIA moet toestemming geven

Hoewel het slechts een formaliteit is, moest de FIA nog officieel toestemming geven aan Bearman om morgen te mogen starten aan de Grand Prix van Australië. De jongeling viel namelijk buiten de 107%-regel, omdat hij geen tijd had neergezet tijdens de kwalificatie. "In overeenstemming met artikel 39.4 b) van het FIA Formula One Sporting Regulations verlenen de stewards toestemming voor auto 87, Oliver Bearman, om aan de race deel te nemen, aangezien de coureur bevredigende tijden heeft neergezet tijdens de trainingen in deze competitie", zo laten de stewards over de beslissing weten. Bearman zal zondag dus vanaf de laatste plek vertrekken of een start vanuit de pitstraat doen.

Teleurstelling overheerst

Bij F1TV blikt Bearman terug op de kwalificatie: "Ik ben natuurlijk wel een beetje teleurgesteld, omdat ik geen tijd op het bord heb kunnen zetten. Het is sowieso wel een beetje een slordig weekend geweest. Morgen wordt het een stuk interessanter en hopelijk kunnen we dit dan achter ons laten." Teamgenoot Esteban Ocon vertrekt zondag vanaf P19.

