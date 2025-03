Max Verstappen is naar eigen zeggen verbaast met zijn derde startplek voor de Grand Prix van Australië. De Nederlander laat weten hoe het is gelukt om de auto na de vrijdag tóch nog wat beter te maken.

Het leek in eerste instantie een moeizaam weekend te worden voor Max Verstappen in Australië. De auto van Red Bull Racing kwam in de eerste twee vrije trainingen niet heel goed voor de dag, en de viervoudig wereldkampioen liet weten dat hij zich oprecht afvroeg of hij zich wel in Q3 zou weten te plaatsen. Dat is gelukt. In de kwalificatie legde hij beslag op de derde tijd. Wel kwam hij bijna vier tienden te kort op de tijd van de polesitter: Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

Geen Red Bull-circuit

"Dit is nooit een goed circuit voor ons geweest, dus het kostte wat tijd om te begrijpen hoe we de situatie konden verbeteren", vertelt Verstappen na afloop. "Dat hebben we vandaag gedaan. Eerlijk gezegd ben ik na gisteren best verrast dat ik hier nu zit. Ik voelde mij zelfverzekerd, ik voelde mij één met de auto, maar we kwamen duidelijk wat snelheid te kort. Ik heb geprobeerd alles eruit te halen. De banden zijn hier heel gevoelig met al die bochten op hoge snelheid, maar ik ben blij om hier te zijn."

Aanpassingen aan de balans

Op de vraag wat hij en zijn team hebben gedaan om de auto beter uit de verf te laten komen, klinkt het: "We hebben gewoon geprobeerd de balans te finetunen. De auto kwam iets meer tot leven. Gisteren was het over het algemeen prima om in te rijden, maar gewoon te langzaam. Vandaag was de auto iets sneller, maar overduidelijk niet snel genoeg. Ondanks dat is het goed voor ons om hier voor Ferrari en Mercedes te staan."

