Liam Lawson heeft diep van binnen het zelfvertrouwen dat hij de beste Formule 1-coureur op de grid is, maar vindt het niet eerlijk naar zichzelf toe, als hij van zichzelf verwacht dat hij direct Max Verstappen weet te verslaan.

Liam Lawson debuteert dit seizoen bij het team van Red Bull Racing, nadat hij de afgelopen twee jaar als reservecoureur een aantal races voor het zusterteam verreed. De 23-jarige Nieuw-Zeelander is de opvolger van Sergio Pérez, die eind vorig jaar werd ontslagen vanwege de sterk tegenvallende performance gedurende het jaar. Lawson wordt gezien als een pijlsnelle coureur met een vurig karakter, maar desalniettemin staat hij voor een grote uitdaging in zijn eerste volledige seizoen in de sport.

Artikel gaat verder onder video

Realistisch zijn

De Kiwi moet het bij Red Bull Racing op gaan nemen tegen viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, momenteel bij uitstek de beste coureur in het veld. Verstappen heeft door de jaren heen al heel wat teammaten versleten en op geruime achterstand weten te houden. De kans dat Lawson naast de Limburger door het ijs zakt, is dus ook aanwezig: "Ik denk dat het belangrijk is om realistisch te zijn, maar we geloven uiteraard allemaal in onszelf. Als je in de Formule 1 rijdt en gelooft dat er iemand beter dan jou is, dan hoor je hier niet te rijden", vertelt Lawson in Australië tegenover de aanwezige media.

Diep van binnen

Hij vervolgt: "Diep van binnen geloven we allemaal dat we de beste zijn. Dus dat zelfvertrouwen heb ik. Realistisch gezien is het niet helemaal eerlijk van mijzelf, als ik kijk waar ik vandaan kom en het opneem tegen iemand die al tien jaar voor kampioenschappen vecht bij dit team, om van mijzelf te verwachten dat ik zo iemand meteen versla. Voor mij draait het erom om hem te gebruiken om beter te worden, en mijzelf zo snel mogelijk te ontwikkelen."

Gerelateerd