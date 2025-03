Helmut Marko verwacht niet dat er iets aan de prestaties of werkuren van Max Verstappen zal veranderen, zodra hij straks vader is geworden van zijn eerste kindje met partner Kelly Piquet.

Max Verstappen en Kelly Piquet maakten eind vorig jaar bekend dat ze ouders zullen worden van hun eerdere kindje samen. Piquet heeft al een dochter uit een eerdere relatie, waardoor de Red Bull Racing-coureur inmiddels alweer enkele jaren als bonusvader door het leven gaat. Tijdens het launch event van de Formule 1 in Londen, maakte Verstappen bekend dat het kindje tijdens het seizoen zal worden geboren, en dus niet voor de openingsdans in Australië, volgende week.

Aanstaande baby Verstappen

De Limburger liet weten er allemaal vrij relaxed in te staan: "Het is natuurlijk wel een voordeel dat je al wat hebt meegekregen. Alleen, het is en blijft natuurlijk spannend. Ik ben er wel relaxed in, het komt wel goed." Na het weekend in Australië moet Verstappen in maart nog naar China en in april naar Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië. Allemaal niet bij Monaco om de hoek, mocht de baby in die periode geboren worden.

Marko verwacht geen impact op performance

Verstappen liet echter weten in dat geval het raceweekend gewoon af te zullen maken. Als Red Bull-topman Helmut Marko in gesprek met OE24 de vraag krijgt of hij denkt dat er iets zal veranderen zodra de wereldkampioen voor het eerst vader is geworden, lijkt de Oostenrijker zich dan ook geen zorgen te maken: "Maak je geen zorgen, het stoort hem niet. Hij zal zijn programma thuis ook uitvoeren, ongeacht of er een kind huilt", klinkt het met een knipoog.

