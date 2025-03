Volgens technisch directeur Pierre Waché van Red Bull Racing is de RB21 het platform waarmee Max Verstappen en Liam Lawson furore kunnen maken. Wel erkent de Fransman dat het team nog veel moet leren van het huidige concept en dat dit precies is waar de renstal zich momenteel bevindt.

Tijdens de testdagen leek de RB21 nog veel op zijn voorganger, de RB20. Toch is dat niet het geval, want Christian Horner bevestigde al dat de wagen wel degelijk is veranderd, al is dat van de buitenkant misschien niet direct zichtbaar. Op de derde testdag kwam Red Bull met een nieuwe neus en voorvleugel, en in een gesprek met The Race legt Waché uit wat het team allemaal aan het testen was.

Grilligheid RB20 niet aanwezig in RB21

De wagen is al minder grillig dan de RB20, zo bevestigt Waché: "We krijgen feedback die grotendeels overeenkomt met onze verwachtingen, zowel qua rijgedrag als balans. De auto voelt nu wat voorspelbaarder aan dan vorig jaar, toen hij wat grilliger was. Toch hebben we nog werk te doen om het maximale eruit te halen. Op dit moment is het lastig om de auto goed in balans te krijgen, maar we proberen verschillende oplossingen uit. De eerste testdag ging prima. Op de tweede dag vonden we niet de juiste afstelling en kregen we met wat problemen te maken. Daardoor is het nu lastig te zeggen hoe competitief we precies zijn."

RB21 iets anders concept dan voorgangers

Toen Red Bull van de RB19 naar de RB20 overging, veranderde het team van concept. Dat is ook in 2025 gebeurd: "Ik denk dat de RB21 qua karakteristieken sterker verschilt dan de overgang van de RB19 naar de RB20. Na het seizoen met de RB19 was er een evolutie. De vorm van de RB20 veranderde drastisch, maar het onderliggende concept bleef hetzelfde. Nu is het duidelijk dat de manier waarop we snelheid uit de auto halen en hoe hij zich gedraagt, behoorlijk anders is."

Optimaliseren

Red Bull zit dan ook midden het in proces om te ontdekken wat de beste manier is om snelheid te ontgrendelen: "De veranderingen richting 2025 geven ons iets meer mogelijkheden om de balans te verbeteren. Maar het kost tijd om te begrijpen wat de beste oplossing is, en ik denk dat we nu precies in dat proces zitten." Als Waché een krachtsverhouding moet bepalen op basis van de testdagen, dan staat Red Bull nog niet bovenaan: "Op dit moment lijkt het niet alsof we snel genoeg zijn, maar we zullen het zien. Het lijkt erop dat McLaren en Ferrari sneller zijn."

