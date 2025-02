De Formule 1 zit in Nederland natuurlijk achter een betaalmuur met Viaplay en F1TV, maar er is goed nieuws voor Nederlanders die liever niet de knip trekken om Max Verstappen in actie zien. RTL Deutschland zal namelijk maar liefst zeven races gratis uitzenden.

De Formule 1 wordt in Duitsland al jarenlang uitgezonden op RTL Deutschland, een openbare zender die niet achter de betaalmuur gaat en zelfs voor Nederlanders gratis te ontvangen is. Daardoor was het voor sommige Nederlanders die eveneens alleen onbetaalde zenders kunnen ontvangen een mooie manier om toch nog vier keer per jaar gratis een Formule 1-race te kunnen bekijken. De Duitse omroep verloor in 2021 de rechten aan betaalzender Sky Sports, maar kon destijds nog wel een deal sluiten om vier gratis races te mogen uitzenden.

Artikel gaat verder onder video

Zeven races

Dat werd in de jaren daarop vervolgd en het komende seizoen zijn er wederom zeven Grands Prix gratis te bewonderen voor de Duitsers en dus ook voor de Nederlandse kijker. De eerste race die dit jaar gratis te bekijken is, is de Grand Prix van China, de tweede race van het seizoen. Wanneer we voor het eerst naar Europa gaan voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op 18 mei, kan er ook weer gratis ingeschakeld worden op de Duitse zender waar dan de race zal worden uitgezonden.

Elf kwalificaties

Vervolgens is er in het restant van het seizoen nog de mogelijkheid om de races in Spanje (1 juni), Canada (15 juni), België (27 juli), Nederland (31 augustus) en Las Vegas [23 november] te zien. Niet alleen de zeven races zijn dit jaar te zien, ook zendt RTL Deutschland maar liefst elf kwalificaties uit: Australië, China, Japan, Imola, Monaco, Spanje, België, Hongarije, Nederland, Singapore en Las Vegas.

Gerelateerd