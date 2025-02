Mika Salo gaat ervan uit dat hij in 2025 niet meer FIA-steward gaat dienen. De Fin is sinds 2012 een vaste waarde, maar stelt dat hij zijn werkzaamheden als journalist waarschijnlijk niet meer mag combineren, net zoals de vertrokken Johnny Herbert.

Herbert nam vorige maand afscheid van zijn rol als steward en dat had alles te maken met zijn rol in de media, waarbij hij bij diverse gokwebsites zijn ongezouten mening gaf. De FIA kon die twee rollen niet meer met elkaar verenigen en besloot daarom om afscheid te nemen van Herbert. FIA-president Mohammed Ben Sulayem benadrukte vorige week namelijk dat het niet mogelijk is om scheidsrechter te zijn en tegelijkertijd journalist te spelen. Salo legt daarom bij Iltalehti uit dat hij hetzelfde traject als Herbert verwacht.

Rol in media niet met FIA-werkzaamheden te verenigen

“Ik zeg niet dat het zeker is, maar de kans is klein dat ik nog als steward zal dienen. Vorig jaar had ik er geen tijd voor. Er zijn ook kleine belangenconflicten wanneer je ander werk doet dat met dezelfde sport te maken heeft. Dan is het moeilijk om in een scheidsrechterspositie te zitten. Ik doe het liever helemaal niet dan het risico lopen dat iemand boos wordt over wat ik doe.” Wel is Salo van mening dat zijn situatie iets anders is, dan in het geval van Herbert: “Hij bekritiseerde Max Verstappen en een paar andere coureurs vrij openlijk, dus de FIA beschouwde hem als een partijdige scheidsrechter.”

