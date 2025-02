FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft het vertrek van Johnny Herbert als steward in Formule 1 toeglicht. De FIA kondigde onlangs aan dat Herbert niet langer actief zal zijn en beslissingen zal maken gedurende Grands Prix.

Herbert, een voormalig Formule 1-coureur en analist by Sky Sports F1, was in 2024 aanwezig als steward bij meerdere controversiële beslissingen. De Brit was in Australië toen Fernando Alonso werd bestraft voor onvoorspelbaar rijden ten opzichte van George Russell, die hard crashte zonder de Spanjaard aan te raken. Ook was Herbert in Singapore toen Max Verstappen zijn 'taakstraf' kreeg voor het schelden tijdens de persconferentie, en ook in Mexico toen de Nederlander twintig seconden aan straf kreeg voor zijn manier van verdedigen tegenover Lando Norris. Bovendien was Herbert naast zijn rol als steward nog steeds actief in de media, iets wat door velen werd bekritiseerd, en wat door de FIA zelf is geciteerd als de voornaamste reden van zijn vertrek.

Artikel gaat verder onder video

Johnny was een hele goede steward

Ben Sulayem heeft het vertrek van Herbert verder toegelicht. De FIA-president weet dat het simpelweg niet mogelijk is voor een steward om ook wekelijks je meningen over races en coureurs te uiten in de media, gezien mensen je op basis van je mening dan kunnen verdenken van partijdigheid tijdens Grands Prix. “Johnny was een heel goede steward, maar er was sprake van een belangenverstrengeling en dat weet hij”, verklaarde Ben Sulayem tegenover Marca. “Je kunt geen journalist zijn bij een groot mediabedrijf en je standpunt verkondigen en dan de steward spelen, die een scheidsrechter is. Je [kunt] zeggen: 'Mijn beste scenario is dat zo-en-zo wint.' En wat als de coureur die je het beste vindt een andere coureur op de eerste of tweede plaats heeft? Hoe oordeel je dan? Hij begreep [de reden voor zijn vertrek] en hij bedankte de FIA [voor de kans], en wij bedankten hem voor wat hij deed.”

Gerelateerd