In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een eerste reactie van Johnny Herbert. Op woensdag maakte de FIA namelijk bekend dat het motorsportorgaan geen beroep meer doet op de Brit als driver steward, omdat die rol niet verenigbaar is met zijn andere rol als media-expert. Verder verwacht Juan Pablo Montoya dat Lando Norris de grote favoriet is voor het wereldkampioenschap in 2025, terwijl de relatie tussen Max Verstappen en Liam Lawson wel eens licht ontvlambaar zou kunnen zijn. Ook heeft Frans Verschuur nog maar eens zijn mening over Nyck de Vries gegeven. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Vertrokken Herbert reageert voor het eerst op zijn vertrek: "We moeten onpartijdig blijven"

De omstreden steward Johnny Herbert, die afgelopen seizoen meermaals onder vuur lag bij kamp Verstappen, heeft voor het Formule 1-seizoen van 2025 zijn biezen gepakt. De vertrokken Brit reageert voor het eerst. "Ik ben erg dankbaar voor de kans om de rol van FIA-steward voor jaren te hebben mogen invullen en ik heb ervan genoten dit te mogen doen. Het is zwaar werk en je moet hele lastige keuzes maken. Als stewards blijven we zowel coureurs als personeel met het allergrootste respect behandelen en moeten we onpartijdig blijven tijdens Formule 1-weekenden", klinkt het onder andere. De volledige reactie van Herbert lezen? Klik hier.

Montoya ziet Norris als grote favoriet

Juan Pablo Montoya is van mening dat Lando Norris de grote favoriet is om aankomend seizoen het wereldkampioenschap Formule 1 te winnen. Max Verstappen zal daarentegen moeten leren zijn woede onder controle te houden, als hij niet de overhand heeft. "Als ik al mijn geld in moest zetten op wie het wereldkampioenschap van 2025 gaat winnen, zou ik het op Lando Norris zetten", klinkt het bij CasinoApps. Hij is volwassen geworden aan het eind van het vorige seizoen en McLaren heeft de overhand ten opzichte van de andere teams. Verstappen is het gewend om de overhand te hebben, dus hij zal moeten leren hoe hij zijn woede onder controle kan houden en races af kan maken met een slechtere auto." De volledige voorspelling van Montoya lezen? Klik hier.

Verschuur over De Vries: 'Ik vond hem vreselijk arrogant, een vervelend mannetje'

Frans Verschuur is - zoals bekend - over het algemeen geen groot fan van Nyck de Vries. De voormalig teambaas heeft zich in het verleden al meermaals kritisch uitgelaten over de Nederlandse coureur en ook dit keer neemt hij geen blad voor de mond en vertelt hij wat hij vindt van de rijder uit Friesland. "Het is geen haten, zijn houding destijds vond ik verschrikkelijk", klinkt het bij Grand Prix Radio. "Hij heeft een interview gedaan met Rob Kamphues, die is helemaal naar Monaco gegaan om met hem een interview te doen over de toekomst over de Formule 1. Dan zit hij op een muurtje met de zon in de rug met een zonnebril op in een interview met de Nederlandse fans. Dat doe je niet." Het volledige verhaal lezen? Klik hier.

Hülkenberg wijst verschil met Verstappen aan: "Dat wordt geen liefdesverhaal"

Nico Hülkenberg voelt er niets voor om thuis achter een simulator te stappen, en wijst naar het generatieverschil met andere coureurs zoals Max Verstappen. De Nederlander brengt zijn vrije tijd graag door in de virtuele wereld. "Ik heb geen simulator en doe ook niet mee aan races online", aldus de 37-jarige Sauber-coureur bij Auto, Motor und Sport. "Ik kan dus niet zeggen wat het oplevert of wat je mist. Max legt het zichzelf niet op. Hij vindt het leuk, is erin geïnteresseerd en hij denkt dat het goed voor hem is. Dat is waarom hij het doet." De volledige reactie van Hülkenberg lezen? Klik hier.

Montoya verwacht licht ontvlambare samenwerking tussen Lawson en Verstappen

Juan Pablo Montoya kijkt uit naar het debuut van Liam Lawson bij Red Bull Racing. De voormalig Formule 1-coureur denkt dat de Nieuw-Zeelander de boel wel eens flink op zou kunnen gaan schudden. "Verstappen en Lawson zouden een licht ontvlambare samenwerking kunnen hebben, maar dat is goed voor TV", klinkt het bij CasinoApps. "Lewis Hamilton was jaren geleden dicht bij een breekpunt. Hij vond het racen niet leuk en hij wilde stoppen met de Formule 1. Vijftien jaar later rijdt hij nog steeds rond." De volledige voorspelling van Montoya lezen? Klik hier.

Gerelateerd