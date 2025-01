De omstreden steward Johnny Herbert, die afgelopen seizoen meermaals onder vuur lag bij kamp Verstappen, heeft voor het Formule 1-seizoen van 2025 zijn biezen gepakt. De vertrokken Brit reageert voor het eerst.

Vorig seizoen is er natuurlijk veel te doen geweest rondom Verstappen en ook om de wedstrijdleiding die de Red Bull-coureur een paar veelbesproken straffen gaf. Eén van de mannen die daarbij vaak naar voren kwam, was Herbert. De Britse voormalig coureur, die ook zo nu en dan bij de FIA als steward aan het werk is tijdens Formule 1-races, werd onder meer door Jos Verstappen - zo leek het - op de hak genomen: "De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders", zei Jos, die daarmee onder meer op Herbert leek te doelen.

Herbert tóch weg

De steward was onder meer aanwezig tijdens de race in Singapore waar Verstappen na het schelden op de persconferentie een taakstraf aan zijn broek kreeg en Grand Prix van Mexico-Stad toen Verstappen zijn veelbesproken straf van twintig seconden kreeg. Kortgeleden leek het erop dat Herbert ook dit seizoen weer gewoon door zou gaan met zijn rol als steward, daar hij ingedeeld was voor de eerste Grand Prix van het seizoen in Australië. De verbazing was dan ook groot toen plotseling op woensdag bekend werd dat Herbert en de FIA tóch uit elkaar gaan voor dit seizoen en Herbert dus verdwijnt als steward.

Herbert reageert

Kamp Verstappen zal natuurlijk juichen na deze beslissing, maar voor Herbert zelf is het een bittere pil. De voormalig coureur reageert op Instagram op zijn plotselinge vertrek: "Ik ben erg dankbaar voor de kans om de rol van FIA-steward voor jaren te hebben mogen invullen en ik heb ervan genoten dit te mogen doen. Het is zwaar werk en je moet hele lastige keuzes maken. Als stewards blijven we zowel coureurs als personeel met het allergrootste respect behandelen en moeten we onpartijdig blijven tijdens Formule 1-weekenden", zo bijt hij van zich af. "Ten slotte ben ik de president en de FIA dankbaar voor de kansen die ik heb gehad."

