Juan Pablo Montoya kijkt uit naar het debuut van Liam Lawson bij Red Bull Racing. De voormalig Formule 1-coureur denkt dat de Nieuw-Zeelander de boel wel eens flink op zou kunnen gaan schudden.

Liam Lawson maakt aankomend seizoen in de Formule 1 zijn debuut bij het team van Red Bull Racing. De 22-jarige coureur neemt plaats naast Max Verstappen, nadat hij eind vorig jaar door Red Bull werd gepromoveerd vanuit zusterteam Racing Bulls. Lawson vervangt de ontslagen Sergio Pérez, en zal bij het uitgaan van de lichten in Australië alle ogen op zich gericht hebben. Hij zou immers niet de eerste coureur zijn die zijn waterloo vindt als teammaat van de viervoudig wereldkampioen.

Een andere kant van Verstappen

"Max Verstappen raakt gefrustreerd, en hij is nog altijd jong", vertelt Juan Pablo Montoya bij CasinoApps. "Ik denk niet dat hij zal willen stoppen met de Formule 1. Hij is er zo aan gewend dat alles hem voor de wind gaat, dus als dat een keer niet gebeurt, zien we een andere kant van hem. Het zal heel interessant worden om te zien hoe Liam Lawson het zal doen als tweede coureur. Hij zal in dezelfde auto als Verstappen zitten en in het heetst van de strijd, kan Lawson zijn teamorders vergeten."

Licht ontvlambaar

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Verstappen en Lawson zouden een licht ontvlambare samenwerking kunnen hebben, maar dat is goed voor TV. Lewis Hamilton was jaren geleden dicht bij een breekpunt. Hij vond het racen niet leuk en hij wilde stoppen met de Formule 1. Vijftien jaar later rijdt hij nog steeds rond."

