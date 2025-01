Juan Pablo Montoya is van mening dat Lando Norris de grote favoriet is om aankomend seizoen het wereldkampioenschap Formule 1 te winnen. Max Verstappen zal daarentegen moeten leren zijn woede onder controle te houden, als hij niet de overhand heeft.

Het belooft een bijzonder spannend jaar te worden in de Formule 1. In 2026 worden er nieuwe reglementen geïntroduceerd, waardoor er dit jaar weinig aan de auto´s verandert ten opzichte van 2024. Het afgelopen seizoen eindigde op een ontzettend competitief niveau, waarbij McLaren het te kloppen team was, maar Ferrari, Red Bull Racing en bij vlagen ook Mercedes, dicht in de buurt zaten. Als die lijn wordt doorgetrokken in aanloop naar het komende seizoen, zou er zomaar eens een zinderende titelstrijd kunnen ontstaan.

En dan zijn er natuurlijk nog de coureurs zelf. Max Verstappen is al enkele jaren de dominante man op de grid, en heeft laten zien dat hij ook kan winnen zonder in de beste auto te zitten. Lando Norris heeft weet inmiddels hoe het is om voor het kampioenschap te vechten, terwijl Ferrari met Charles Leclerc en Lewis Hamilton ook zeker geen onervaren line-up heeft. Daarnaast heeft George Russell ook inmiddels de nodige vlieguren gemaakt in de kop van het veld.

Lando Norris de grote favoriet

Volgens Juan Pablo Montoya is er echter één grote favoriet voor het wereldkampioenschap Formule 1 van 2025: "Als ik al mijn geld in moest zetten op wie het wereldkampioenschap van 2025 gaat winnen, zou ik het op Lando Norris zetten", klinkt het bij CasinoApps. Hij is volwassen geworden aan het eind van het vorige seizoen en McLaren heeft de overhand ten opzichte van de andere teams."

Max Verstappen moet woede leren beheersen

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Als Red Bull een goede auto aan Max Verstappen weet te leveren, kan hij het hele seizoen door goede resultaten blijven boeken voor het team. Verstappen is het gewend om de overhand te hebben, dus hij zal moeten leren hoe hij zijn woede onder controle kan houden en races af kan maken met een slechtere auto."

