Nico Hülkenberg voelt er niets voor om thuis achter een simulator te stappen, en wijst naar het generatieverschil met andere coureurs zoals Max Verstappen. De Nederlander brengt zijn vrije tijd graag door in de virtuele wereld.

Simracen lijkt een steeds belangrijker onderdeel van het echte racen te worden. Coureurs zoals Max Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris brengen hun vrije tijd niet alleen graag door op platforms zoals iRacing, maar zijn ook veelvuldig in de simulatoren van de teams te vinden, om circuits te leren kennen en afstellingen voor de auto te zoeken. Zo weten zij werk en hobby vaak te combineren. Verstappen heeft binnen Team Redline zelfs zijn eigen simraceteam met Verstappen.com Racing, en doet regelmatig mee aan grote online-evenement. Zo verreed hij recent nog met zijn team de virtuele 24 uur van Daytona.

Verstappen groot voorstander van simracen

De viervoudig wereldkampioen Formule 1 liet onlangs in één van zijn streams optekenen dat simracen voor 95 procent overeenkomt met racen op het echte circuit. Het niet ervaren van G-krachten is natuurlijk het grootste verschil tussen een simulator en een cockpit van een Formule 1-auto, maar voor de 27-jarige Verstappen helpt het om beter te worden als coureur. Hij gelooft zelfs dat het niet lang meer zal duren voordat er een coureur vanuit het simracen, naar het echte racen wordt gebracht.

Geen liefdesverhaal voor Hülkenberg

Nico Hülkenberg heeft er op zijn beurt niets mee: "Ik heb geen simulator en doe ook niet mee aan races online", aldus de 37-jarige Sauber-coureur bij Auto, Motor und Sport. "Ik kan dus niet zeggen wat het oplevert of wat je mist. Max legt het zichzelf niet op. Hij vindt het leuk, is erin geïnteresseerd en hij denkt dat het goed voor hem is. Dat is waarom hij het doet. Hij is een ander persoon, van een andere generatie. Ik heb geen zin om dat thuis te gaan doen en te gaan racen. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik vond het niks. Het zal geen liefdesverhaal worden."

