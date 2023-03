Lars Leeftink

Dinsdag 21 maart 2023

In onze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag legde Max Verstappen uit waarom hij tijdens de slotfase van de race in Djedda geen poging deed om het gat naar P1 te dichten, constateerde Robert Doornbos een oorlog binnen Red Bull, werd bekend dat het bedrijf van de energiedrankjes maandag te maken kreeg met een plotselinge inspectie en begreep Karun Chandhok niks van de uitspraken van Lewis Hamilton omtrent Red Bull. Dit is de GPFans Recap van 21 maart.

Verstappen legt uit waarom hij het gat naar Pérez niet dicht reed in Saoedi-Arabië

Max Verstappen behaalde afgelopen weekend vanaf P15 de tweede plaats en veroverde de snelste ronde, waardoor hij bovenaan in het kampioenschap blijft staan. De Nederlander legt uit waarom hij het gat naar Sergio Pérez niet meer probeerde dicht te rijden in de slotfase van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Meer lezen? Klik hier!

Doornbos constateert 'gênante' situatie bij Red Bull: "Valt niet goed bij Max en zijn vader"

Robert Doornbos denkt niet dat de familie Verstappen erg blij is met afgelopen weekend. Het lijkt namelijk te rommelen binnen Red Bull Racing tussen Max Verstappen en Sergio Pérez, na het hele gedoe rondom de snelste raceronde in Djedda. Robert Doornbos stelt dat de hele situatie een beetje 'gênant voor het team' is en Max en Jos Verstappen er niet blij mee zullen zijn. Meer lezen? Klik hier!

Onaangekondigde inspecties bij Red Bull vanwege verdenking van marktmanipulatie

Het was deze week even schrikken voor Red Bull. Het bedrijf heeft maandag onverwacht bezoek gekregen van de Europese Commissie. Dit gebeurde op meerdere kantoren van Red Bull in verschillende landen. De Oostenrijkse energydrankfabrikant wordt ervan verdacht de markt te manipuleren. Meer lezen? Klik hier!

Chandhok maakt korte metten met uitspraken Hamilton over Red Bull

Lewis Hamilton is nog steeds aan het proberen zijn achtste titel te veroveren, maar had daar in 2022 niet de auto voor. In 2023 weet de Brit wederom dat hij waarschijnlijk zijn meerdere moet erkennen in de bliksemsnelle Red Bull. Karun Chandhok maakt nu korte metten met opmerkingen van Hamilton na de race in Djedda, toen de Brit stelde dat hij 'nog nooit zo'n snelle auto had gezien'. Meer lezen? Klik hier!

Hackers vallen Ferrari aan en vragen losgeld voor veroverde gegevens

Ferrari heeft dinsdag bekendgemaakt dat het te maken heeft gehad met een aanval van hackers. De hackers waren uit op de klantgegevens van het Italiaanse merk. De daders eisen nu losgeld in ruil voor het teruggeven van deze gegevens, maar Ferrari is niet van plan te betalen. Het komt bovenop de stapel van problemen waar het merk momenteel mee te maken heeft, onder meer door de prestaties van het team in de Formule 1. Meer lezen? Kilk hier!

Kravitz: 'Mensen vragen zich af waar Red Bull die snelheid vandaan haalt'

Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz kan zich vinden in de woorden van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur vroeg zich na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië hardop af waar Red Bull Racing haar dominante snelheid vandaan haalt. De regerend kampioen bij de constructeurs is de afgelopen twee raceweekenden dominant geweest, en geen enkel team kan momenteel volgen. Meer lezen? Klik hier!