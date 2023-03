Jan Bolscher

Max Verstappen legt uit waarom hij het gat naar Sergio Pérez niet meer probeerde dicht te rijden in de slotfase van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander tekende uiteindelijk voor de tweede plaats.

Verstappen begon als vijftiende aan de race van afgelopen zondag, nadat hij in de kwalificatie in Q2 zijn waterloo vond vanwege een gebroken aandrijfas. De Red Bull Racing-coureur begon voorzichtig aan de race, maar eenmaal in zijn ritme reed hij de ene na de andere concurrent voorbij. Een voor hem goed getimede safety car bracht Verstappen naar de vierde plaats, waardoor hij ineens weer volle bak mee leek te doen om de overwinning. P2 bleek echter het hoogst haalbare.

Vibraties in de aandrijfas

Nadat Verstappen aan George Russell en Fernando Alonso voorbij was gegaan, moest hij een gat van ongeveer vijf seconden overbruggen naar teammaat en leider in de wedstrijd Sergio Pérez: "Maar zelfs met dat [de safety car, red] en de herstart verlies je teveel tijd ten opzichte van Checo", legt Verstappen uit. "Toen ik eenmaal op P2 reed was het een behoorlijk gat, laten we het zo maar zeggen, op een circuit met weinig degradatie. Ik probeerde het gat natuurlijk een beetje dicht te rijden, maar op een gegeven moment kreeg ik vibraties in de aandrijfas, aan de achterkant."

Tekenen voor de tweede plaats

De 25-jarige Limburger vervolgt: "Het team kon niets zien, maar ik ben er vrij zeker van dat er iets vreemds aan de hand was met de balans [van de auto, red] nadat deze vibraties begonnen. Dus op een gegeven moment deed ik de berekening, en ik zou niet in staat zijn geweest om dat gat te dichten met nog tien ronden te gaan. Ik denk dat het op een gegeven moment belangrijker is om te tekenen voor de tweede plaats en geen problemen met de auto te krijgen."