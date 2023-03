Brian Van Hinthum

Dinsdag 21 maart 2023 06:59 - Laatste update: 10:09

Het lijkt te rommelen binnen Red Bull Racing tussen Max Verstappen en Sergio Pérez. Het hele gedoe rondom de snelste raceronde in Djedda gaf toch een nare nasmaak, waar met name het gesprek in de cooldown room boekdelen sprak. Robert Doornbos stelt dat de hele situatie een beetje 'gênant voor het team' begint te worden.

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië ging het ironisch genoeg niet veel over de 25 punten die Pérez net had gepakt, maar om het ene schamele puntje dat Verstappen voor de neus van de Mexicaan weggreep in de allerlaatste ronde. Met name het radioverkeer, gecombineerd met het opmerkelijke moment tussen het tweetal in de cooldown room, zorgde voor de nodige geruchten. Pérez leek totaal niet te spreken over het gedrag van zijn teamgenoot, nadat hij hoorde dat Verstappen de snelste ronde gepakt had.

Artikel gaat verder onder video

Problemen na Monaco

Doornbos valt het op dat het inderdaad niet echt lekker lijkt te boteren tussen het tweetal. "Er is natuurlijk gewoon heel veel gebroken daar sinds Monaco vorig jaar, waar Perez ook heeft toegegeven dat hij opzettelijk de auto in de muur heeft gezet om die kwalificatie te beïnvloeden. Dat valt niet goed bij Max en ik denk ook niet bij zijn vader en het team rondom Max", stelt de analist tegenover Motorsport.com. "Dan kom je eigenlijk in het zwarte boekje. Dan wil je gewoon je teamgenoot altijd verslaan. Ik denk niet dat het echt vrienden zijn", voegt hij daaraan toe.

Zorgen voor Red Bull

De oud-coureur vervolgt: "Dat hoeft ook niet per se om succesvol te zijn, maar dit soort acties helpen niet, wat Perez in het verleden heeft gedaan. Max deed dat terug in Brazilië, dus het wordt meer gênant voor het team dan voor wie dan ook. Die moeten zorgen dat ze die coureurs een beetje onder controle houden." Doornbos twijfelt er echter aan of dat ook daadwerkelijk gaat lukken door Christian Horner en consorten. "Het vertrouwen dat Max heeft in zijn kunnen, laat hij wel zien met zo'n snelste rondetijd. Perez luisterde gewoon heel braaf naar het team, doet zijn ding en wil ook gewoon niet die overwinning riskeren. Maar dat is het verschil tussen een wereldkampioen en een goede Grand Prix-coureur."