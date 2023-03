Vincent Bruins

Dinsdag 21 maart 2023 15:55 - Laatste update: 15:57

De Europese Commissie heeft gisteren onverwachts bezoekjes gebracht aan meerdere kantoren van Red Bull in verschillende landen. De Commissie verdenkt de Oostenrijkse energydrankfabrikant van het manipuleren van de markt. Red Bull is in veel landen van de Europese Unie actief.

Red Bull zou de regels van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) en van de Europese Economische Ruimte (EER) hebben overtreden. Dat betekent dat ze mogelijk misbruik hebben gemaakt van hun machtige marktpositie of wellicht verboden prijsafspraken hebben gemaakt met concurrenten.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull komt met verklaring

"Gisteren is de Europese Commissie begonnen met onaangekondigde inspecties bij een bedrijf actie in de energydranksector in verschillende lidstaten," zo liet de Europese Commissie, die in het midden liet om welk bedrijf het ging, vandaag weten. We weten nu dat het om Red Bull gaat, omdat de fabrikant zelf met een verklaring is gekomen: "We werken natuurlijk mee met de Europese Commissie in alle zaken waar ze zich zorgen over maakt." Verder wilde Red Bull er niet op ingaan.

OOK INTERESSANT: Verstappen na "klotedag" in Saoedi-Arabië: "We hadden hier gewoon moeten winnen"

Voorbereidende stap

"Onaangekondigde inspecties zijn een voorbereidende stap in een onderzoek naar vermoedelijke concurrentieverstorende praktijken," legde de Europese Commissie uit over het proces. "Het feit dat de Commissie dergelijke inspecties uitvoert, betekent niet dat het bedrijf zich schuldig maakt aan concurrentieverstorend gedrag, en loopt evenmin vooruit op de uitkomst van het onderzoek zelf. De Commissie eerbiedigt de rechten van verdediging, met name het recht van bedrijven om te worden gehoord in antitrust-procedures." De duur van het onderzoek zal afhangen van de complexiteit van de zaak.