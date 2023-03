Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton reed jarenlang in de beste auto van de grid, maar weet nu dat hij zijn meerdere moet erkennen in de bliksemsnelle Red Bull. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na afgelopen weekend aan nog nooit zo'n snelle auto gezien te hebben, maar Karun Chandhok maakt nu korte metten met die opmerking.

Hamilton werd het afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië maar weer eens met zijn neus op de feiten gedrukt. De Mercedes is niet meer de machine van een aantal jaren geleden en de zevenvoudig wereldkampioen kan dus niet meestrijden om de voorste posities op de grid. Die rol is inmiddels weggelegd voor het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. Het dominante duo scoorde net als in Bahrein een knappe één-twee en momenteel lijken de Oostenrijkers onaantastbaar.

Snelste auto ooit gezien

Dat zint Hamilton niks en hij liet dan ook na afloop van de race in Djedda zijn ongenoegen blijken. "Ik weet het niet, maar ik heb nog nooit een auto zo snel gezien." In zijn hoogtijdagen bij Mercedes had Hamilton ook een dominante wagen onder zijn kont, maar hij benadrukt dat het verschil met de concurrentie minder groot was destijds: "Toen wij snel waren, waren we niet zo snel. Dat is de snelste auto die ik heb gezien in vergelijking met de rest, ik weet niet waarom of hoe, maar hij kwam me met serieuze snelheid voorbij."

Chandhok is het niet helemaal eens

Die opmerkingen zijn echter niet helemaal goed gevallen bij Sky Sports-analist Chandhok. De oud-coureur maakt in duidelijk woorden op Twitter korte metten met de analyse van de zevenvoudig wereldkampioen. "Het is zeker weten een dominante auto, maar laten we niet vergeten dat Hamilton tijdens de openingsrace van 2015 de beste auto die geen Mercedes was in de kwalificatie wist te verslaan met een voorsprong van 1.4 seconden", klinkt het duidelijk. Daar lijkt Hamilton even niet aan terug te denken.