Kravitz: 'Mensen vragen zich af waar Red Bull die snelheid vandaan haalt'

Jan Bolscher

Dinsdag 21 maart 2023 08:29

Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz kan zich vinden in de woorden van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur vroeg zich na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië hardop af waar Red Bull Racing haar dominante snelheid vandaan haalt.

Het Formule 1-seizoen van 2023 is nog maar twee races onderweg, maar het moge duidelijk zijn dat Red Bull Racing op dit moment absoluut het te kloppen team is. In Saoedi-Arabië ving Sergio Pérez de race aan vanaf pole position, terwijl Max Verstappen vanaf de vijftiende plaats startte vanwege een gebroken aandrijfas tijdens de kwalificatie. De Nederlander vocht zich echter in hoog tempo een weg naar voren en blies meer dan eens kinderlijk eenvoudig op de rechte stukken de concurrentie voorbij. Uiteindelijk kwam hij als tweede over de streep.

Verbazing bij Hamilton

Ook Hamilton - startend als achtste en als vijfde over de streep - viel ten prooi aan de Nederlander. Op de televisiebeelden was te zien hoe Verstappen ogenschijnlijk met het grootste gemak aan de zevenvoudig wereldkampioen voorbij ging, vanwege het grote snelheidsverschil. Hamilton zei daarover na afloop: "Ik deed niet eens de moeite om te blokkeren, want er was een enorm snelheidsverschil. Toen wij snel waren, waren we niet zo snel", doelde hij op de dominante jaren van Mercedes. "Dat is de snelste auto die ik heb gezien in vergelijking met de rest, ik weet niet waarom of hoe, maar hij kwam me met serieuze snelheid voorbij."

Ogen gericht op Red Bull

Kravitz kan zich vinden in die verbazing: "Wat Lewis zegt klopt en waar hij op doelt is het gemak waarmee Max Verstappen hem voorbij kon op het rechte stuk met DRS", leest het. "Wat Lewis zegt is dat hij nog nooit iemand zoveel snelheid heeft zien winnen door de DRS te openen. Hij begrijpt niet hoe dat mogelijk is. Er is een hoop technische fascinatie in de Formule 1. Veel mensen zullen naar Red Bull kijken en zeggen: 'Hoe krijgen zij het voor elkaar om bijna 32 kilometer per uur meer te vinden op dat rechte stuk dan de rest?'