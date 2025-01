‘Aston Martin twijfelt aan line-up’, Vertrokken Buxton geeft F1 trap na | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer het een en ander naar buiten. De naar de IndyCar overgestapte Will Buxton legt uit waarom hij de Formule 1 verlaat. Aston Martin zou toch van plan zijn om te sleutelen aan de line-up van 2027 en Red Bull-teambaas Christian Horner wil in 2025 nog een keer knallen met de Honda-motoren in de RB21. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 18 januari.

Racing Bulls voert één dag voor teampresentatie in Londen shakedown uit

Hoewel er in februari een gezamenlijk moment is voor de teams om hun wagens te presenteren, gaat zusterteam van Red Bull Racing, de Racing Bulls één dag voor de teampresentatie in London de benen strekken van het nieuwe wapenfeit van 2025. Alles lezen over de shakedown van de Racing Bulls? Klik hier!

'Aston Martin twijfelt aan doorzetten huidige line-up in 2027'

Hoewel Aston Martin bij hoog en laag ontkent dat het sponsoren vertelt dat het Max Verstappen voor 1 miljard pond wil overhalen om te tekenen voor het groene team, zit de renstal van Lawrence Stroll volgens The Race wel in haar maag met de huidige line-up. Het medium vertelt dat de 2026-line-up zo goed als zeker is, maar dat het team wel wil sleutelen aan de opstelling voor 2027. Alles lezen over de twijfels van Aston Martin? Klik hier!

In beeld: Zo ziet de superjacht van Max Verstappen en Kelly Piquet eruit

Afgelopen week werd bekend dat de peperdure superjacht van Max Verstappen en Kelly Piquet te water is gegaan. Het nieuwe speeltje genaamd 'Unleash The Lion' beschikt over drie verdiepingen en slaapplaatsen voor negen personen, inclusief een infinity Jacuzzi. De foto's van het nieuwe schip van Verstappen bekijken? Klik hier!

Buxton geeft Formule 1 trap na, nu hij zich bij IndyCar voegt

Voormalig Formule 1-commentator Will Buxton laat op X duidelijk weten waarom hij de overstap naar de IndyCar maakt. De Brit was jaren het vaste gezicht van de Formule 1, maar heeft besloten om te gaan werken voor de Amerikaanse tegenhanger. Lezen waarom Buxton de overstap maakt? Klik hier!

Red Bull vastberaden om laatste jaar met Honda met glans af te sluiten

Red Bull-teambaas Christian Horner wil er in 2025 alles aan gaan doen om de samenwerking met Honda succesvol af te sluiten. Het Japanse merk was het antwoord op de onbetrouwbare Renault-power unit waar Red Bull voorheen gebruik van maakte en sinds de samenwerking zijn er vier wereldtitels voor de coureurs gepakt en twee constructeurstitels. De uitleg van Christian Horner lezen? Klik hier!

