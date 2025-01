Hoewel Aston Martin bij hoog en laag ontkent dat het sponsoren vertelt dat het Max Verstappen voor 1 miljard pond wil overhalen om te tekenen voor het groene team, zit de renstal van Lawrence Stroll volgens The Race wel in haar maag met de huidige line-up. Het medium vertelt dat de 2026-line-up zo goed als zeker is, maar dat het team wel wil sleutelen aan de opstelling voor 2027.

Afgelopen week wist de Daily Mail te brengen dat Aston Martin een duizelingwekkende 1 miljard pond over zou hebben om Verstappen binnen te halen. Het team heeft de laatste jaren vooral aan de faciliteiten gewerkt en inmiddels staat er een hypermoderne windtunnel op het complex in Silverstone. Adrian Newey sluit in 2025 aan en zal zich vooral focussen op de aerodynamische kant van de wagen, ook krijgt Newey aandelen in het team.

'Alonso is plekje bij Aston Martin in 2027 niet meer zeker'

Stroll senior probeert randvoorwaarden te creëren voor een wereldtitel, maar zou nog altijd met de line-up in haar maag zitten. Vanaf de start van het nieuwe team, in 2021, heeft er altijd een wereldkampioen in een Aston Martin gezeten. Destijds was het Sebastian Vettel en inmiddels is dat Fernando Alonso, naast Lance Stroll. Alonso gaf bij de BBC aan dat hij verwacht dat hij in 2026 zijn laatste seizoen in de Formule 1 aangaat, de Spanjaard bereikt dan namelijk de leeftijd van 45 jaar. Daarnaast heeft hij een rol aan de pitmuur niet uitgesloten. Stroll junior is weliswaar niet het grootste talent op de grid, maar lijkt tóch te zijn verzekerd van een langer verblijf in de Formule 1, aangezien vader Stroll niet van plan lijkt om hem te gaan vervangen.

Aston Martin heeft naast Verstappen veel opties

The Race weet met grote zekerheid te melden dat Aston Martin de boel wil omgooien voor 2027 en dan gaat het vooral om het plekje van Alonso. Hoewel Aston Martin tevreden is over de Spanjaard, wil het team niet de keuze van de tweevoudig kampioen afwachten, maar zelf het heft in handen nemen. De optie Verstappen zou daarin nog altijd op de achtergrond meespelen, maar ook Oscar Piastri, George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz zouden in theorie in 2027 een optie zijn.

