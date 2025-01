Red Bull-teambaas Christian Horner wil er in 2025 alles aan gaan doen om de samenwerking met Honda succesvol af te sluiten. Het Japanse merk was het antwoord op de onbetrouwbare Renault-power unit waar Red Bull voorheen gebruik van maakte en sinds de samenwerking zijn er vier wereldtitels voor de coureurs gepakt en twee constructeurstitels.

Honda keerde in 2015 terug in de koningsklasse bij McLaren, maar kende toch wel wat opstartproblemen. Fernando Alonso, destijds McLaren-coureur, was niet te spreken over de Japanse krachtbron en noemde de power unit - uitgerekend tijdens de Grand Prix van Japan - een 'GP2-motor'. Uiteindelijk nam Red Bull Honda in de arm en sloot het Japanse merk in 2018 aan bij Scuderia Toro Rosso, om vervolgens in 2019 het topteam te voorzien van krachtbronnen. In 2021 maakte Honda bekend dat het de stekker uit het Formule 1-project zou halen en zich ging richten op de elektrificatie. Red Bull kwam met een plan 'B' en heeft op die manier een samenwerking met Ford opgezet, toen daar ineens het bericht van Honda kwam dat ze toch weer terugkeerde. Uiteindelijk was er geen plek meer bij het team van Horner en Honda zal daarom vanaf 2026 de wagens van Aston Martin aandrijven.

Red Bull Honda was uiterst succesvol

In een videoclip van Honda Racing Global legt Horner uit dat hij het avontuur succesvol wil afsluiten. "2025 markeert het laatste jaar van de samenwerking tussen Honda en Red Bull in de Formule 1. Zeven jaar geleden, toen we onze overstap van [onze] vorige leverancier naar Honda-motoren aankondigden, twijfelden sommigen aan onze beslissing", zo wijst de teambaas naar de criticasters. Wel haalt Horner zijn gram: "Maar door de jaren heen hebben we met veel historische records bewezen – zoals de 21 overwinningen in 22 races in 2023 – dat het absoluut de juiste keuze was." De concurrentie zal in 2025 dicht bij elkaar zitten, zoals de slotfase van het 2024-seizoen ook liet zien. "Voor het laatste seizoen zullen zowel Red Bull als HRC alles uit de kast halen om te winnen en tot die blijven we hard samenwerken om elke race te winnen en meer kampioenschappen veilig te stellen", aldus Horner.

