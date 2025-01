Het zusterteam van Red Bull Racing, de Racing Bulls zullen één dag voor de teampresentatie in London de benen strekken van het nieuwe wapenfeit van 2025.

De Racing Bulls beginnen in 2025 met een nieuwe line-up. Zo heeft Liam Lawson promotie gekregen en mag hij dit jaar furore maken bij Red Bull Racing naast Max Verstappen. Yuki Tsunoda zal daarom samen met Isack Hadjar de kleuren van de Italiaanse renstal verdedigen.

Racing Bulls

De nieuwe wagen van de Racing Bulls, waarvan de naam nog niet is onthuld, zal op 17 februari de benen gaan strekken op het circuit in Imola. Dat is één voor de gezamenlijke presentatie van de teams in de O2 Arena in Londen. De wagen zal volgens Motorsport.com gekleurd zijn in een camouflagelivery, waardoor nieuwe foefjes of vleugeltjes minder snel opvallen. Daarnaast lijkt de presentatie in Londen eerder de geschikte plek te zijn om een eventueel nieuw kleurenschema te onthullen.

Our love language is quality time with you guys 🫶#F1 #VCARB pic.twitter.com/U5iW0d1yvq — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) January 18, 2025

