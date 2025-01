In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd het bekend gemaakt dat Olav Mol in 2025 een nieuw televisieprogramma zal krijgen bij Ziggo Sport. Het wekelijkse programma, genaamd Ziggo Sport: Langs de Vangrails! zal vanavond al om 22:45 te zien zijn, en zal ook op YouTube terug te kijken zijn. Hiernaast kwam er ook een opmerkelijk verhaal naar buiten van Patricio 'Pato' O'Ward, die onthulde dat hij een Formule 1-contract had bij Toro Rosso, maar dat deze door een unieke omstandigheid toch nog werd geblokkeerd. Daarnaast was er een nieuwe etappe in de Dakar Rally, en nog veel meer nieuws. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 17 januari.

Artikel gaat verder onder video

Ziggo Sport creëert voor Mol eigen wekelijkse programma: Langs de Vangrails

Ziggo Sport gaat vanaf vandaag beginnen met elk einde van de week uit te pakken met een nieuw programma. Het F1 Race Café blijft daarnaast zoals eerder bekend ook gewoon bestaan in waarschijnlijk een wat andere vorm. Deze vrijdag is vanaf 22:45 uur op Ziggo Sport een programma te zien genaamd Ziggo Sport: Langs de Vangrails! In dit programma praat Olav Mol met bekende personen uit de autosport over de Formule 1, maar ook over andere dingen. Lees hier alle details over het nieuwe Formule 1-programma op Ziggo Sport!

Dakar Rally 2025: Lategan loopt eindzege auto's mis, Nederlands succes op slotdag

De 2025 Dakar Rally ziet erop. Na twaalf etappes zijn alle coureurs die nog meededen binnen, inclusief veel Nederlanders. De klassementen zijn beslist: tijd om de einduitslagen erbij te pakken. Het volledige verslag lees je hier!

O'Ward zag F1-debuut bij Red Bull-zusterteam gedwarsboomd worden: "Ik had al een contract"

Pato O'Ward is inmiddels een zevenvoudig racewinnaar in de IndyCar Series, maar de McLaren-ster had ook een Formule 1-coureur kunnen zijn bij Red Bull. De Mexicaan heeft onthuld zelfs een contract te hebben gehad bij toenmalig zusterteam Toro Rosso, maar dat zijn kansen als sneeuw voor de zon verdwenen vanwege de FIA. Lees het opmerkelijke verhaal van O'Ward door hier te klikken!

Aston Martin ontkent bijzonder 1 miljard-gerucht rondom Verstappen

Max Verstappen is natuurlijk met zijn talent en ervaring één van de meest gewilde coureurs op de Formule 1-grid en volgens recente berichtgeving zou ook het team van Aston Martin nadrukkelijk aan het hengelen zijn naar zijn diensten. De Britse renstal reageert daar nu op. Lees het volledige verhaal hier.

