Max Verstappen is natuurlijk met zijn talent en ervaring één van de meest gewilde coureurs op de Formule 1-grid en volgens recente berichtgeving zou ook het team van Aston Martin nadrukkelijk aan het hengelen zijn naar zijn diensten. De Britse renstal reageert daar nu op.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten. Inmiddels is hij vier wereldtitels rijker en staat hij in principe nog onder contract tot en met 2028. Toch heersen er vaak twijfels over zijn toekomst.

Zorgen?

Zo weten we dat Verstappen het vaak niet eens is met de richting waar de Formule 1 opgaat en had hij dit seizoen de nodige conflicten met de FIA over de straffen. Bovendien is het de vraag hoe competitief de Red Bull met de nieuwe motoren gaat zijn vanaf 2026. Er heersen serieuze zorgen rondom het Red Bull Powertrains-project, waardoor teams als Mercedes en Aston Martin mogelijk de kansen schoon ruiken om op de handtekening van de Red Bull-coureur te jagen. In het kader daarvan kwam er afgelopen week een bijzonder gerucht de wereld in.

Geruchten ontkend

De formatie uit Silverstone zou volgens de Daily Mail al sponsoren hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst het duizelingwekkende bedrag één miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Het wilde gerucht deed een hoop stof opwaaien, maar voorlopig lijkt er weinig te kloppen van dat bericht. Het doorgaans betrouwbare Motorsport Week meldt namelijk 'dat de claims stellig zijn ontkend door het team van Aston Martin'.

