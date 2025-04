Daar waar sommige teams dit seizoen natuurlijk vol tevredenheid van het jaar genieten, is het bij andere teams chagrijnigheid troef. Eén van die teams is Aston Martin, zo onthult Robert Doornbos. Daar schijnt het intern nu al te borrelen tussen miljardair Lawrence Stroll en topontwerper Adrian Newey.

Newey is seizoen begonnen bij het team van Aston Martin, waar hij natuurlijk voor een gigantisch bedrag aan salaris binnengehaald is om mee te gaan werken aan een kampioenschapswinnende auto voor het nieuwe reglement met motoren dat in 2026 zijn intrede doet in de sport. Inmiddels weten we ook dat de Britse topontwerper niks te maken heeft met de wagen van dit jaar, die momenteel troosteloos in de onderste regionen van het veld zijn rondjes maakt. Dat zorgt dan weer voor frictie binnen het team van Aston Martin.

Boze Lawrence

Tenminste, dat is wat Doornbos weet te melden in het Race Café op Ziggo Sport. "In die paddock gebeurt er van alles. Je hebt de eerste helft, daar is het allemaal gezellig. In de tweede helft is het een beetje grimmig. Daar gebeurt er van alles. Er lopen wat chagrijnige mensen in de paddock, waaronder Lawrence Stroll. Die heeft al een aura, indrukwekkend wat hij allemaal bereikt heeft, waarbij het niet zo fijn is om bij hem in de buurt te zijn. Dat merk je, want hij stampt echt die paddock in."

Stroll vs Newey

De oud-coureur doet vervolgens een bijzondere onthulling: 'Het verhaal gaat nu dat hij woest is dat Adrian Newey zich niet wil bemoeien met iets van deze auto, de 2025-auto. Je ziet de pace, het zijn echt de verliezers van het weekend. Als je kijkt naar de gesprekken die gaande zijn... kijk even waar ze rijden. De meeste Q1-exits ooit voor Lance Stroll. Alonso kan helemaal niks met deze auto. Adrian Newey zegt: 'Dat is jullie ding, ik doe vanaf 2026 pas wat.' Lawrence denkt dan weer dat hij hem nu al 33 miljoen per jaar verdient en het fijn vindt dat hij nu al wat aan de auto doet."

