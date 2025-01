In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat er bronnen zijn die melden dat Aston Martin overweegt om maar liefst 1 miljard pond neer te leggen om Max Verstappen binnen te halen. Helmut Marko vindt het aantrekken van Nyck de Vries in 2023, de grootste fout bij Red Bull. Ook vertelt de Oostenrijker dat hij een rentree van Sergio Pérez in 2026 niet uitsluit. Dit is de GPFans Recap van donderdag 16 januari.

Dakar 2025: Spanning tussen Al Rajhi en Lategan in een na laatste etappe, Spierings in tranen

Bij de buggy's en de vrachtwagens lijkt de 47e editie van de Dakar Rally al beslist, maar bij de motoren en de auto's is het nog spannend na de een na laatste etappe. Yazeed Al Rajhi heeft de leiding weer afgepakt van Henk Lategan. Ondertussen moest Paul Spierings helaas een proef overslaan en keek in tranen toe zijn kansen op het podium in rook opgingen. Lezen hoe de elfde etappe is verlopen? Klik hier!

'Verstappen schaft superjacht van miljoenenbedrag aan'

Het hart van Max Verstappen gaat niet alleen sneller kloppen van racen, de Nederlander heeft ook een passie voor jachten. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport onthult dat de Formule 1-kampioen onlangs naar Viareggio is afgereisd om daar de tewaterlating van zijn gloednieuwe, 33 meter lange schip bij te wonen. Alles lezen over de nieuwste aanwinst van Verstappen? Klik hier!

Marko onthult De Vries als grootste fout bij Red Bull: "De stopwatch loog niet"

Nyck de Vries mocht zich vanaf 2023 dan officieel Formule 1-coureur noemen, toen hij zijn eerste volledige seizoen bij AlphaTauri ging rijden. Dat avontuur hield echter na tien races op en Helmut Marko heeft uitgelegd dat de grootste fout die hij heeft gemaakt bij Red Bull, het aannemen van De Vries was. Lezen waarom Marko met naar De Vries wijst als grootste fout? Klik hier!

'Aston Martin bereid om 1 miljard pond voor Verstappen neer te leggen'

Nadat Aston Martin zichzelf heeft verzekerd van de diensten van Adrian Newey, zijn de pijlen inmiddels gericht op het binnenhalen van Max Verstappen. De formatie uit Silverstone zou volgens de Daily Mail al sponsors hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst 1 miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Lezen waarom Aston Martin haar zinnen heeft gezet op het binnenhalen van Max Verstappen? Klik hier!

Marko sluit niet uit dat Pérez gaat proberen een comeback te maken in 2026

Red Bull-topman Helmut Marko sluit niet uit dat Sergio Pérez gaat proberen in 2026 een rentree in de Formule 1 te maken, omdat er voor een ervaren coureur altijd nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan. Lezen hoe Marko de kansen van een eventuele rentree van 'Checo' inschat? Klik hier!

