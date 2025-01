Helmut Marko heeft uitgelegd dat de grootste fout die hij heeft gemaakt bij Red Bull, het aannemen van Nyck de Vries was. Dat heeft de hoofdadviseur nu in een interview onthuld.

De Vries won in 2010 en 2011 de wereldkampioenschappen in het karten en als vijftienjarig jochie zette hij zijn handtekening bij het McLaren-opleidingsprogramma. In 2014 sleepte hij de Europese titel binnen in de Formule Renault 2.0 evenals in de Alps Series. Na een seizoen in de GP3 bracht de Fries drie jaar door in de FIA Formule 2, voordat hij in 2019 het kampioenschap pakte. Aangezien er geen plek voor was in de koningsklasse, stapte hij over op de sportscars en de Formule E. De Vries won races in de European Le Mans Series en het FIA WEC, voordat hij er met het wereldkampioenschap in de elektrische klasse vandoor ging bij het fabrieksteam van Mercedes.

Stopwatch loog niet

De Zilverpijlen hadden De Vries al getekend als derde rijder in de Formule 1 en de Nederlander kreeg de kans om zijn Grand Prix-debuut te maken, toen Alexander Albon niet achter het stuur kon kruipen vanwege een blindedarmontsteking. Hij verpletterde direct Williams-teamgenoot Nicholas Latifi, op jacht naar punten. Marko had genoeg gezien en bood De Vries een contract aan als de opvolger van Pierre Gasly bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull. Maar de coureur uit Uitwellingerga moest al na tien Grands Prix in 2023 vertrekken vanwege zijn teleurstellende prestaties.

"Mijn grootste fout?", begon Marko bij Autosprint. "Nyck de Vries, zonder twijfel. Hij deed het erg goed tijdens zijn debuut in de Williams op Monza, maar toen hij eenmaal bij ons team was gearriveerd, verbeterde hij niet. Hij had een uitmuntend cv, maar de stopwatch loog niet. In zijn pogingen om sneller te gaan, maakte hij juist fouten", aldus de hoofdadviseur tegen het Italiaanse platform.

Na zijn korte Formule 1-avontuur keerde De Vries terug in de Formule E. De powertrain van Mahindra bleek echter niet competitief en hij finishte een keer zevende en een keer vierde met P18 in het kampioenschap als eindresultaat. Het team uit India heeft dit seizoen zijn zaakjes beter op orde. De Vries is in de twee races in São Paulo en Mexico-Stad beide keren in de punten geëindigd en ligt nu negende in de tussenstand. Tevens komt hij uit voor Toyota Gazoo Racing, het fabrieksteam in de FIA World Endurance Championship. Hij hielp de Japanse grootmacht vorig jaar aan de constructeurstitel.

Nyck de Vries op Silverstone tijdens zijn laatste Formule 1-race

